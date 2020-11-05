Sevilla 10 kişi kaldı, pes etmedi

Şampiyonlar Ligi E grubunda Sevilla ile Krasnodar karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Sevilla 10 kişi kaldı, pes etmedi
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05 Kasım 2020 00:57
Şampiyonlar Ligi'nde E grubu maçında Sevilla ile Krasnodar, Estadio Ramon Sanchez Pizjuan'da karşılaştı. Ev sahibi ekip 10 kişi geri dönerek 2-0'dan 3-2 kazandı.

Krasnodar, 17. dakikada Suleymanov ve 21. dakikada penaltıdan Marcus Berg ile 2-0 öne geçti. Sevilla'da Jesus Navas 45+5. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Sevilla, 42. dakikada Ivan Rakitic, 69. ve 72. dakikalarda Youssef En Nesyri ile flaş bir geri dönüşe imza atarak 3 puana uzandı.

JESUS NAVAS EKSİK BIRAKTI

Bu sonuçla birlikte Sevilla puanını 7'ye yükseltti. Krasnodar ise 3 maç sonunda 1 puanda kaldı.

Sevilla ile Krasnodar, Şampiyonlar Ligi'nde 4. maç haftasında 24 Kasım günü bu kez Rusya'da karşılaşacak.





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