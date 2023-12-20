İspanya La Liga 18. hafta maçında Granada ile Sevilla karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Sevilla 3-0 kazandı.
Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Adria Pedrosa, 32. dakikada Lucas Ocampos ve 49. dakikada Sergio Ramos kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 10 maç aranın ardından kazanan Sevilla, 16 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 15 maça çıkan Granada ise 8 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Granada, sahasında Cadiz'i ağırlayacak. Sevilla, zorlu Atletico Madrid deplasmanına gidecek.
Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Adria Pedrosa, 32. dakikada Lucas Ocampos ve 49. dakikada Sergio Ramos kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 10 maç aranın ardından kazanan Sevilla, 16 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 15 maça çıkan Granada ise 8 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Granada, sahasında Cadiz'i ağırlayacak. Sevilla, zorlu Atletico Madrid deplasmanına gidecek.
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