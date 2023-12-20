Sevilla 10 haftalık hasrete son verdi

La Liga 18. hafta maçında Sevilla, deplasmanda Granada'yı 3-0 yenerek 10 hafta sonra galibiyet aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sevilla 10 haftalık hasrete son verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Aralık 2023 01:22
İspanya La Liga 18. hafta maçında Granada ile Sevilla karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Sevilla 3-0 kazandı.

Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Adria Pedrosa, 32. dakikada Lucas Ocampos ve 49. dakikada Sergio Ramos kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 10 maç aranın ardından kazanan Sevilla, 16 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 15 maça çıkan Granada ise 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Granada, sahasında Cadiz'i ağırlayacak. Sevilla, zorlu Atletico Madrid deplasmanına gidecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery