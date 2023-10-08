Sevilla 1 puanı 90+6'da kurtardı!

La Liga'nın 9. hafta mücadelesinde Sevilla, sahasında Rayo Vallecano ile son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Sevilla 1 puanı 90+6'da kurtardı!
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08 Ekim 2023 00:04
İspanya La Liga'nın 9. hafta karşılaşmasında Sevilla ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Rayo Vallecano'nun gollerini 21. dakikada Oscar Valentin ile 26. dakikada Alvaro Garcia kaydederken, Sevilla 50. dakikada Djibril Sow ile farkı bire düşürdü. Maçın 90+6'ncı dakikasında sahneye çıkan En-Nesyri skora dengeyi getirdi ve karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Sevilla 8, Rayo Vallecano 13 puana yükseldi.

Sevilla önümüzdeki maç haftasında Real Madrid'i sahasında ağırlayacak. Rayo Vallecano ise Las Palmas deplasmanına gidecek.

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