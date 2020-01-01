Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı finale kaldı

Yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde milli sporcular Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı finale kaldı

Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı finale kaldı
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde milli sporcular Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı finale yükseldi.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında Sevilay ve Sümeyye, ilk eleme serisinde mücadele etti.

Sümeyye Boyacı, 43.28 saniyeyle serisinde birinci, genel klasmanda ikinci olarak final bileti aldı. Sevilay Öztürk ise 44.16'lık zamanıyla serisini ikinci, genel klasmanı üçüncü sırada tamamladı ve finale kaldı.

Milli sporcuların yer alacağı final yarışı, TSİ 12.25'te başlayacak.

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