Sevilay Öztürk, dünya üçüncüsü

Milli para yüzücü Sevilay Öztürk, dünya üçüncüsü oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sevilay Öztürk, dünya üçüncüsü
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02 Ağustos 2023 21:59
İngiltere'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Sevilay Öztürk, 50 metre kelebekte bronz madalya kazandı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinde yapılan açıklamaya göre, kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinin finalinde Sevilay, 43.87'lik derecesiyle üçüncü olmayı başardı.

Bronz madalya alan milli sporcu, bu derecesiyle 2024 Paris Paralimpik Oyunları için A barajını geçerek kota aldı.

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