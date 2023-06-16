Sevgi Uzun: ''Biz vazgeçemeyiz''

2023 FIBA Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Macaristan'ı 69-68 mağlup eden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda galibiyette büyük rol oynayan milli oyuncu Sevgi Uzun, turnuvada henüz hiçbir şeyin bitmediğini ve bu galibiyetle ne kadar savaşçı bir takım olduklarını gösterdiklerini söyledi.



Stozice Arena'da galip geldikleri Macaristan maçının ardından takım arkadaşlarıyla büyük bir sevinç yaşayan ve gözyaşlarını tutamayan Sevgi Uzun, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Galibiyetle ilgili duygularını aktaran Sevgi, "İçeride herkes ağlıyor, gerçekten beni de duygulandırdılar." dedi.



Milli oyuncu, şanssız bir başlangıç yaşadıklarını ve takım arkadaşları Tilbe Şenyürek'in ilk maçın birinci dakikasında sakatlandığını, Macaristan karşısında da kaptan Olcay Turgut Çakır'ın aynı şansızlığı yaşadığını dile getirdi.



"Önümüzde uzun bir yol var"



McCowan'ın dizinde büyük ağrıyla oynadığını ve Bahar Çağlar Öktem'in Slovenya'ya gelmeden önce sakatlandığını vurgulayan Sevgi Uzun, "O yüzden bu maç kazanmak istediğimizi bir maçtı ve içimizdeki bu ateşi sonunda gösterebildik herkese. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Son bir grup maçımız var. Sonra da hala önümüzde çok uzun bir yol olduğunu düşünüyorum ben. Çok güzel olacak inşallah." diye konuştu.



Son çeyrekteki etkili oyunlarına değinen Sevgi, "Bu oyun. Yani ritim oluyor. Biz de çözmeye çalışıyoruz oyun içinde. Birbirimize alışmaya çalışıyoruz bence hala. O yüzden elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. En azından maçı galibiyetle bitirdik. Sonuçta bunun da üstüne çalışıp hatalarımızı giderip en iyi halde en son maçımıza çıkmak istiyoruz." diye konuştu.



"Biz vazgeçemeyiz"



Sevgi, son çeyrekte alınan galibiyetin, vazgeçmemek gerektiğinin göstergesi olup olmadığı sorusuna ise "Tabii ki. Biz Türküz. Bizler vazgeçemeyiz. Bizim asıl şifremiz mücadele etmek zaten. Herkes biliyor bizim ne kadar savaşçı olduğumuzu, bunu da göstermiş olduk." yanıtını verdi.



Maçların kolay olmadığını vurgulayan Sevgi, "Turnuvanın genelinde de herkes herkesi yenebiliyor. Gerçekten favori diye bir şey yok adeta. Onun da zor olacağını düşünüyorum ama oradan da galibiyetle çıkıp grupta en iyi sıralamayı alıp bir sonraki maçımızı bekleyeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.





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