Sevda Kılınç Çırakoğlu ve Hakan Cira'dan Tokyo Paralimpik Oyunları kotası

Sevda Kılınç Çırakoğlu ve Hakan Cira'dan Tokyo Paralimpik Oyunları kotası aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sevda Kılınç Çırakoğlu ve Hakan Cira'dan Tokyo Paralimpik Oyunları kotası
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25 Haziran 2021 20:20
Milli para atletler Sevda Kılınç Çırakoğlu ve Hakan Cira, Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görme engelli milli atletler Sevda Kılınç Çırakoğlu ve Hakan Cira'nın Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldığını belirtti.

Para atletizmde özel sporcu Fatma Damla Altın da Tokyo 2020 kotası almıştı.


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