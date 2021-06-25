Sevda Kılınç Çırakoğlu ve Hakan Cira'dan Tokyo Paralimpik Oyunları kotası

Milli para atletler Sevda Kılınç Çırakoğlu ve Hakan Cira, Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görme engelli milli atletler Sevda Kılınç Çırakoğlu ve Hakan Cira'nın Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldığını belirtti.
Para atletizmde özel sporcu Fatma Damla Altın da Tokyo 2020 kotası almıştı.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görme engelli milli atletler Sevda Kılınç Çırakoğlu ve Hakan Cira'nın Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldığını belirtti.
Para atletizmde özel sporcu Fatma Damla Altın da Tokyo 2020 kotası almıştı.