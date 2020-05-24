Sev Kardeşim filmi nerede çekildi, kaç yılında

Sev Kardeşim filmi bugün Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Filmin kaçta başlayacağını ve konusunu merak eden izleyiciler arama motorlarından araştırmalar yapmaya devam ediyor. Sev Kardeşim filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Peki, Sev Kardeşim filminin konusu nedir? Kaçta başlayacak? Detaylar haberimizde...
SEV KARDEŞİM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Fabrikada işçi olarak çalışan Alev, patronunun oğlu Ferit'e aşıktır. Kimseye yüz vermeyen Ferit için fabrikadan arkadaşlarıyla iddiaya girer. Amaç onu tavlayabilmektir. Oyunun sonunda Ferit ve Alev birbirlerine aşık olur. Fakat, fabrika patronu ve Alev'in fabrikada ustabaşı olarak çalışan babası bu durumdan hoşlanmayacaktır.
SEV KARDEŞİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Sev Kardeşim filmi İstanbul Şişli ve 4. Levent civarında çekildi.
SEV KARDEŞİM OYUNCULARI
Sev Kardeşim, Ertem Eğilmez'in yönettiği 1972 yapımı Türk filmidir. Fabrika patronunun oğluna aşık olan bir işçi kızın öyküsü anlatılmaktadır. Senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı filmin başrollerinde Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit oynamaktadır.
Yönetmen Ertem Eğilmez Yapımcı Ertem Eğilmez Senarist Sadık Şendil Oyuncular Adile Naşit Münir Özkul Tarık Akan Hülya Koçyiğit Hulusi Kentmen Müzik Cahit Berkay Görüntü yönetmeni Cahit Engin Stüdyo Arzu Film Türü Komedi, Dram Renk Renkli Yapım yılı 1972, Türkiye Süre 86 dakika Dil Türkçe