Sev Kardeşim filmi nerede çekildi, kaç yılında

SEV KARDEŞİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

SEV KARDEŞİM FİLMİ MÜZİĞİ DİNLE

Sev Kardeşim filmi bugün Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Filmin kaçta başlayacağını ve konusunu merak eden izleyiciler arama motorlarından araştırmalar yapmaya devam ediyor. Sev Kardeşim filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Peki, Sev Kardeşim filminin konusu nedir? Kaçta başlayacak? Detaylar haberimizde...Fabrikada işçi olarak çalışan Alev, patronunun oğlu Ferit'e aşıktır. Kimseye yüz vermeyen Ferit için fabrikadan arkadaşlarıyla iddiaya girer. Amaç onu tavlayabilmektir. Oyunun sonunda Ferit ve Alev birbirlerine aşık olur. Fakat, fabrika patronu ve Alev'in fabrikada ustabaşı olarak çalışan babası bu durumdan hoşlanmayacaktır.Sev Kardeşim filmi İstanbul Şişli ve 4. Levent civarında çekildi.Sev Kardeşim, Ertem Eğilmez'in yönettiği 1972 yapımı Türk filmidir. Fabrika patronunun oğluna aşık olan bir işçi kızın öyküsü anlatılmaktadır. Senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı filmin başrollerinde Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit oynamaktadır.Yönetmen Ertem EğilmezYapımcı Ertem EğilmezSenarist Sadık ŞendilOyuncular Adile NaşitMünir ÖzkulTarık AkanHülya KoçyiğitHulusi KentmenMüzik Cahit BerkayGörüntü yönetmeni Cahit EnginStüdyo Arzu FilmTürü Komedi, DramRenk RenkliYapım yılı 1972, TürkiyeSüre 86 dakikaDil Türkçe