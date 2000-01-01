Seth: "Stephen'la aynı takımda olacağıma, rakibi olmayı tercih ederim"

Dallas Mavericks guardı Seth Curry, ağabeyi Stephen Curry ile Golden State Warriors'ta beraber oynamaktansa, ona karşı rekabet etmeyi tercih ettiğini söyledi.



Seth, Houston Rockets guardı Austin Rivers ile 'Uninterrupted' programı "Go Off"ta şunları açıkladı:



"Dürüst olmak gerekirse, bunu düşünmüştüm. Kariyerimin başlarında, Warriors'ta oynama fırsatım vardı fakat takımın rotasyon doluluğundan ötürü çok daha az rol alacaktım. Onları her zaman reddetmiştim, çünkü Steph'in takımında gerçekten oynamak istemedim. Ona karşı rekabet etmeyi tercih ederim. Onunla kıyaslanacaktım ve ekibinde olsam da olmasam da bir şekilde gölgesinde olacaktım, bu yüzden aynı ekipte olsaydım daha iyi olmazdı. Kendi yolumu oluşturmayı ve kendi işimi yapmayı severim."



Seth, Steph ile takım kurmak istemeyebilir, ancak ikili playofflarda karşı karşıya gelme şansı yakalamıştı. Ne yazık ki Stephen ve Warriors, geçen yılın Batı Konferansı Finalleri'nde Portland Trail Blazers'ı süpürmüştü.



