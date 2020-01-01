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Seth: "Luka bana, Steph'i hatırlatıyor"

Dallas Mavericks guardı Seth Curry, takım arkadaşı Luka Doncic'in kendisine, Golden State Warriors süperstarı olan ağabeyi Stephen Curry'yi hatırlattığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks guardı Seth Curry, takım arkadaşı Luka Doncic'in kendisine, Golden State Warriors süperstarı olan ağabeyi Stephen Curry'yi hatırlattığını söyledi.

Seth, Doncic'in tıpkı Steph gibi oyunda çok eğlendiğine inanıyor:

"Neşeyle oynuyor. O genç bir çocuk ve sahaya çıktığında, oyunu çok sevdiğini görebiliyorsunuz. Dürüst olmak gerekirse, bu konuda Steph'e benziyor - ikisi de sahada bayağı eğleniyorlar. Luka her zaman şov yapıyor. Şimdiden çok özel bir oyuncu."

Seth Curry, Doncic ve Mavs, playoffların ilk turunda LA Clippers ile karşı karşıya ve seri 1-1 berabere.


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