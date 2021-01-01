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Seth Curry KOVID-19 pozitif çıktı, tüm 76ers karantinaya girdi!

Tüm Philadelphia 76ers ekibinin, Seth Curry'nin KOVID-19 testinin pozitif çıkması sonucu karantina altına aldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Tüm Philadelphia 76ers ekibinin, Seth Curry'nin KOVID-19 testinin pozitif çıkması sonucu karantina altına aldığı bildirildi.

The Athletic'den Shams Charania'ya göre 76ers ekibi, Brooklyn Nets'e karşı dün gece oynanan maçta bir oyuncunun KOVID-19 testinin pozitif çıktığını öğrendiğinde, bu durum tüm takımı New York'ta karantina altına almaya ve temas takibi yapmaya zorladı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, ekibin dün gece Brooklyn'deki karşılaşmanın başlangıcına yakın öğrenmiş olduğu pozitif test sonucu, Seth Curry'den geldi.

Seth'in hemen bir tecrit odasına gittiği ve ardından arenayı ekipten ayrı olarak terk ettiği bildirildi. Temas takibinin ise bugün yapılacağı kaydedildi.

Curry, ayak bileği sakatlığı nedeniyle Nets'e karşı oynanan maçta halihazırda kadro dışıydı ve günlük olarak değerlendirmeye alınmıştı.

76ers'ın bir sonraki maçı, 9 Ocak'ta Denver Nuggets'a karşı olacak.

Bu gece Memphis Grizzlies ile oynaması planlanan Nets'in halen Memphis'e uçacağı, ancak yine de bazı Nets oyuncularının temas takibi protokollerinden etkilenme ihtimali olduğu düşünülüyor.


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