Seth Curry: "Genelde Steph'i TV'de izleyen ben olurdum, şimdi tersine döndü"

Dallas Mavericks oyuncusu Seth Curry, 'öbür kardeşi televizyonda izleme' konusunda ağabeyi Stephen Curry ile yer değiştirmesinin, Steph için "biraz zor olduğunu" söyledi.



Seth, Warriors ekibi son beş sezondur her NBA Finalleri serisinde bulunduğundan ötürü, ağabeyi Steph'in her yılın NBA playofflarında derin maratonlarda yer almasını televizyondan izlemeye alışmıştı.



Ancak 2019-20 sezonunda senaryo Curry ailesi için tersine dönmüş, Seth ve Dallas 2019-20 playofflarındaki sekiz Batı Konferansı takımı arasında girmiş, Steph ve Golden State ise 15-50 derecesinde kalarak, NBA'in Mart ayındaki askıya alınmasından önce ligi son sırada bitirmişti.



Seth, New York Times'tan Marc Stein'a şunları söyledi:



"Kariyerimin çoğunda, genellikle sezonun sonlarında evde Steph'i izleyen ben olurdum. Şimdi durum tersine döndü ve hala işimdeyim. Onun için biraz zor olduğunu söyleyebilirim."



Steph, yakın zamanda Stein'a, Warriors'ın Orlando'da düzenlenen sezon devamında oynamak için seçilen 22 NBA takımı arasında olmamasından ötürü, "bir şeyleri kaçırma hissiyatı" yaşadığını itiraf etmişti.



Stephen, sezonun başlarında elini kırdıktan sonra bu sezon sadece beş maçta oynamıştı ve takım arkadaşı Klay Thompson'ın çapraz bağ sakatlığının rehabilitasyonundan ötürü tüm sezonu kaçırmasıyla, takımın halihazırda bu sezon NBA Finallerine geri dönüş için pek umudu bulunmuyordu.