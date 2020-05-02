Sesinde Aşk Var filmi nerede çekildi

Bu akşam TV ekranında ilk kez izleyici ile buluşacak olan Sesinde Aşk Var filminin başrollerinde Burak Tozkoparan ve Hayal Köseoğlu yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın oturduğu film 16 Ağustos 2019 yılında vizyona girdi. Hayatına yön vereceği bir dönemde olan bir kızın aşık olması ile bozulan dengesini konu ediniyor. Peki Sesinde Aşk Var filmi konusu ve oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

02 Mayıs 2020 15:54
Sesinde Aşk Var filmi nerede çekildi
Sesinde Aşk Var filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. 2019 yılında vizyona giren Sesinde Aşk Var filmi hayatına yön vermesi gereken bir aşamada olan kızın aşık olması ile dengesinin alt üst olmasını konu alıyor. Türkiye'de gişede istediği başarıyı yakalayamayan film sadece 5 hafta boyunca vizyonda kalırken sadece 48.855 kişi tarafından izlendi. Filmin gişeden elde ettiği gelir 735.834,00 TL olarak açıklandı
SESİNDE AŞK VAR FİLMİ KONUSU

Sesinde Aşk Var, hayatına yön vermesi gereken bir dönemde aşık olması ile tüm dengesi bozulan genç bir kızın hikayesini konu ediyor. 17 yaşındaki Deniz, anne ve babasını küçük yaşta kaybetmesinin ardından dedesi ile birlikte büyeyen genç bir kızdır. Hayattaki en büyük zevki şarkı söylemek olan Deniz, dedesi Şükrü'nün geçmişinde yaşadığı travma sonrası kendisine yağtığı baskı ile bu yeteneğinden uzaklaşarak kendisini dersine verir.

Ancak onun yaşama okula yeni gelen Rüzgar adındaki bir öğrenci ile tanışması ile bambaşka bir hal alır. Deniz, elinden gitarı düşmeyen bir genç olan Rüzgar sayesinde hayatında gerçekten yapmak istediği şeyi keşfetme yolculuğuna çıkar. Ancak bu süreç, dedesinin rahatsızlığının tetiklenmesine neden olur. Dedesi ve müzik tutkusu arasından sıkışıp kalan Deniz, hayatının en zor kararını vermek üzereyken geçmişi ile ilgili büyük bir sır öğrenir. Bu sır her şeyin bir anda tersine dönmesine neden olur.

Sesinde Aşk Var filmi nerede çekildi?

Sesinde Aşk Var filminin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşirken, filmin ağırlıklı olarak Asya yakasında çekimleri tamamlandı.



SESİNDE AŞK VAR OYUNCULARI

Burak Tozkoparan

Hayal Köseoğlu

Gizem Güneş

Deniz Barut

Feride Çetin

Mine Çayıroğlu

SESİNDE AŞK VAR FİLMİ FRAGMANI İZLE

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