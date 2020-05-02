Sesinde Aşk Var Deniz kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, hayatı

Hayal Köseoğlu Arkadaşlar İyidir dizisi ile izleyiciye kendini beğendirmiştir. Hayal Köseoğlu çeşitli projelerde yer alsa da en çok tanındığı proje 2016 yılında yayınlanmaya başlayan Arkadaşlar İyidir dizisi olmuştur. 2018 de ise Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Polis Derya olarak yer almış Ufak Tefek Cinayetlerde canlandırdığı karakterlerle geniş kitlelerce tanınmıştır. Sinema kariyerine fantastik-gençlik filmi Özgür Dünya ile adım atan genç oyuncu, ardından Aras Bulut İynemli ile 7. Koğuştaki Mucize filminde başrolde yer almıştır. Yine vizyon tarihi 2019 olan Foks Tv ekranlarında yayınlanan Sesinde Aşk Var filminde de Burak Tozkoparan ile başrolleri paylaşmış ve Deniz karakterine hayat vermiştir.



Post prodüksiyonu devam eden ve 2019 yaz sezonunda çekimleri tamamlanan sinema filmleri Bir Nefes Daha, Beni Sevenler Listesi de seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Tiyatro oyunlarının da içinde bulunan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu Fantastik Hikayeler Makinesi ve DasDas prodüksiyonu antik oyun Yakaranlar ile tiyatro izleyicisinden de tam not almıştır.



Oyunculuk kariyeriyle eş zamanlı olarak müzik çalışmalarını da sürdürüyor. Hayal Köseoğlu'nun dijital müzik platformlarında sözü-müziği kendisine ait olan pek çok şarkısı bulunuyor. Hayal Köseoğlu aynı zamanda ses sanatçısıdır. En son 2018 yılında Bahar Melankolisi isimli teklisi kendi ismi ile yayında olan Youtube video kanalı üzerinden yayınlanmıştır. Şarkının söz ve müziği kendisine aittir. Daha şimdiden başarılı bir oyunculuk kariyeri sergileyen Hayal Köseoğlu, ilerleyen yıllarda dizi sektörünün en ünlü isimleri arasında yer alabilecek kadar üstün bir oyunculuk yeteneğine sahiptir



Mucize Doktor dizisinin en güzel Hemşiresi Hayal Köseoğlu oldu. Hâlâ İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarında Müzikal eğitimi almaya devam eden Hayal Köseoğlu eğitimi ile birlikte Mucize Doktor dizisinde de Hemşire Açelya olarak izleyici karşısına çıkacak. Ali isimli Savant Sendromu ve Otizm sendromu hastası olan bir doktorun hikayesinin anlatılacağı Mucize Doktor dizisinde Açelya Ali'nin hastahaneden Hemşire arkadaşı olacak.



Mucize Doktor dizisinde Hemşire Açelya karakteri 22 yaşında çok zeki ve güzel bir hemşiredir. Güzelliğinin farkında olan Açelya yakışıklı bir doktor ile evleneceği hayali içerisindedir ve durumun bu şekilde olacağından da oldukça emindir fakat o adamın Doktor Demir olmasını çok istemektedir. Açelya'nın en yakın arkadaşı Nazlı'dır. Doktor Nazlı ile aynı evde kalan Açelya en çok da Nazlı'yı kıskanmaktadır zira Demir Nazlı'ya Nazlı'da Doktor Ferman'a aşıktır. Açelya doktorlar ve hemşirelerin arasında bir statü farkı olmasına çok kızmaktadır; önemli olan iki insanın bir birini beğenmesidir. Statünün bir önemi yoktur; ama Açelya elinden gelse lise yıllarına dönüp doktorluk için çalışmayı bile istemektedir. Açelya en büyük eksikliğinin doktor değil hemşire olduğunun farkındadır. Bu nedenle de Demir'e deliler gibi aşık olsa da bunu ona itiraf edemez.



Güzel be başarılı oyuncu, 170 cm boyunda, 65 kg ağırlığında ve ikizler burcu olan Hayal Köseoğlu'nun bilinen bir sevgilisi yoktur.



Hayal Köseoğlu'nun rol aldığı diziler ve filmler:



2019 – Mucize Doktor (Açelya) (TV Dizisi)

2019 – Özgür Dünya (Sinema Filmi)

2019 – Yedinci Koğuştaki Mucize (Sinema Filmi)

2019 – Sesinde Ask Var (Deniz) (Sinema Filmi)

2017-2108 – İstanbullu Gelin (Zeynep) (TV Dizisi)

2017 – Ufak Tefek Cinayetler (Derya) (TV Dizisi)

2016 – Arkadaşlar İyidir (Merve) (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Nilüfer Hatun) (TV Dizisi)

2008-2010 – Aşk-ı Memnu (Pelin) (TV Dizisi)

1999 – Mahallenin Muhtarları (Zekiye) (TV Dizisi)

1998 – Ruhsar (TV Dizisi) Daha sonra Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizisinde yer alan ve güzelliği ile yapımcıların dikkatini çekenArkadaşlar İyidir dizisi ile izleyiciye kendini beğendirmiştir. Hayal Köseoğlu çeşitli projelerde yer alsa da en çok tanındığı proje 2016 yılında yayınlanmaya başlayan Arkadaşlar İyidir dizisi olmuştur. 2018 de ise Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Polis Derya olarak yer almış Ufak Tefek Cinayetlerde canlandırdığı karakterlerle geniş kitlelerce tanınmıştır. Sinema kariyerine fantastik-gençlik filmi Özgür Dünya ile adım atan genç oyuncu, ardından Aras Bulut İynemli ile 7. Koğuştaki Mucize filminde başrolde yer almıştır. Yine vizyon tarihi 2019 olan Foks Tv ekranlarında yayınlanan Sesinde Aşk Var filminde de Burak Tozkoparan ile başrolleri paylaşmış ve Deniz karakterine hayat vermiştir.Post prodüksiyonu devam eden ve 2019 yaz sezonunda çekimleri tamamlanan sinema filmleri Bir Nefes Daha, Beni Sevenler Listesi de seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Tiyatro oyunlarının da içinde bulunan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu Fantastik Hikayeler Makinesi ve DasDas prodüksiyonu antik oyun Yakaranlar ile tiyatro izleyicisinden de tam not almıştır.Oyunculuk kariyeriyle eş zamanlı olarak müzik çalışmalarını da sürdürüyor. Hayal Köseoğlu'nun dijital müzik platformlarında sözü-müziği kendisine ait olan pek çok şarkısı bulunuyor.aynı zamanda ses sanatçısıdır. En son 2018 yılında Bahar Melankolisi isimli teklisi kendi ismi ile yayında olan Youtube video kanalı üzerinden yayınlanmıştır. Şarkının söz ve müziği kendisine aittir. Daha şimdiden başarılı bir oyunculuk kariyeri sergileyen Hayal Köseoğlu, ilerleyen yıllarda dizi sektörünün en ünlü isimleri arasında yer alabilecek kadar üstün bir oyunculuk yeteneğine sahiptirMucize Doktor dizisinin en güzel Hemşiresi Hayal Köseoğlu oldu. Hâlâ İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarında Müzikal eğitimi almaya devam eden Hayal Köseoğlu eğitimi ile birlikte Mucize Doktor dizisinde de Hemşire Açelya olarak izleyici karşısına çıkacak. Ali isimli Savant Sendromu ve Otizm sendromu hastası olan bir doktorun hikayesinin anlatılacağı Mucize Doktor dizisinde Açelya Ali'nin hastahaneden Hemşire arkadaşı olacak.Mucize Doktor dizisindekarakteri 22 yaşında çok zeki ve güzel bir hemşiredir. Güzelliğinin farkında olan Açelya yakışıklı bir doktor ile evleneceği hayali içerisindedir ve durumun bu şekilde olacağından da oldukça emindir fakat o adamın Doktor Demir olmasını çok istemektedir. Açelya'nın en yakın arkadaşı Nazlı'dır. Doktor Nazlı ile aynı evde kalan Açelya en çok da Nazlı'yı kıskanmaktadır zira Demir Nazlı'ya Nazlı'da Doktor Ferman'a aşıktır. Açelya doktorlar ve hemşirelerin arasında bir statü farkı olmasına çok kızmaktadır; önemli olan iki insanın bir birini beğenmesidir. Statünün bir önemi yoktur; ama Açelya elinden gelse lise yıllarına dönüp doktorluk için çalışmayı bile istemektedir. Açelya en büyük eksikliğinin doktor değil hemşire olduğunun farkındadır. Bu nedenle de Demir'e deliler gibi aşık olsa da bunu ona itiraf edemez.Güzel be başarılı oyuncu, 170 cm boyunda, 65 kg ağırlığında ve ikizler burcu olan Hayal Köseoğlu'nun bilinen bir sevgilisi yoktur.

Sesinde Aşk Var filmi nerede çekildi?

SESİNDE AŞK VAR FİLMİ FRAGMANI İZLE

26.05.1992 (27 yaşında) tarihinde İstanbul da doğanoyuncu, model ve ses sanatçısıdır. 1.70 cm boyunda ve 60 Kg ağırlığında olan Hayal Köseoğlu Aydın da Tiyatro eğitimi almıştır. Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunudur. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümü'nde öğrenimine devam ediyor. Hayal Köseoğlu önce reklam filmlerinde oyuncu olmuş sonra da tiyatro oyunlarında kendini geliştirmiştir. Hayal Köseoğlu'nun ilk dizi deneyimi henüz 6 yaşında iken çocuk oyuncu olarak yer aldığı Ruhsar dizisi olmuştur.Sesinde Aşk Var filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. 2019 yılında vizyona giren Sesinde Aşk Var filmi hayatına yön vermesi gereken bir aşamada olan kızın aşık olması ile dengesinin alt üst olmasını konu alıyor. Türkiye'de gişede istediği başarıyı yakalayamayan film sadece 5 hafta boyunca vizyonda kalırken sadece 48.855 kişi tarafından izlendi. Filmin gişeden elde ettiği gelir 735.834,00 TL olarak açıklandıSesinde Aşk Var, hayatına yön vermesi gereken bir dönemde aşık olması ile tüm dengesi bozulan genç bir kızın hikayesini konu ediyor. 17 yaşındaki Deniz, anne ve babasını küçük yaşta kaybetmesinin ardından dedesi ile birlikte büyeyen genç bir kızdır. Hayattaki en büyük zevki şarkı söylemek olan Deniz, dedesi Şükrü'nün geçmişinde yaşadığı travma sonrası kendisine yağtığı baskı ile bu yeteneğinden uzaklaşarak kendisini dersine verir.Ancak onun yaşama okula yeni gelen Rüzgar adındaki bir öğrenci ile tanışması ile bambaşka bir hal alır. Deniz, elinden gitarı düşmeyen bir genç olan Rüzgar sayesinde hayatında gerçekten yapmak istediği şeyi keşfetme yolculuğuna çıkar. Ancak bu süreç, dedesinin rahatsızlığının tetiklenmesine neden olur. Dedesi ve müzik tutkusu arasından sıkışıp kalan Deniz, hayatının en zor kararını vermek üzereyken geçmişi ile ilgili büyük bir sır öğrenir. Bu sır her şeyin bir anda tersine dönmesine neden olur.Sesinde Aşk Var filminin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşirken, filmin ağırlıklı olarak Asya yakasında çekimleri tamamlandı.Burak TozkoparanHayal KöseoğluGizem GüneşDeniz BarutFeride ÇetinMine Çayıroğlu