Sesi Görenler Süper Ligi'nin yeni takımları belli oldu

Sesi Görenler Süper Ligi'ne yükselen takımlar belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler 2. Ligi'nden Sesi Görenler Süper Ligi'ne yükselme maçları tamamlandı.



Erbaa Belediyesi Gençlik Görme Engelliler Spor Kulübü ile Ankara Anadolu Görme Engelliler Spor Kulübü, Sesi Görenler Süper Ligi'ne yükseldi.



Süper Lig'e yükselen takımlara kupa ve madalyalarını TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanvekili Mustafa Kandemir ve Görme Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Orhan Tanrıkulu verdi.



