Sesi Görenler Milli Takımı'ndan Çekya'ya 9 gol

Türkiye Futbol Federasyonunun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği, Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, Çekya'yı 9-0 yendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenen IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Çekya ile karşılaşan ay-yıldızlılar, müsabakanın ilk yarısını 3-0 önde kapattı.
Millilerde Hasan Satay 6 gole imza atarken, diğer goller Celal Çoban, Recep Aydeniz ve Emre Aslan'dan geldi.
Turnuvada A Grubu'nda yer alan milliler, 17 Haziran tarihine kadar sürecek olan organizasyonda, 12 Haziran'da Fransa, 13 Haziran'da Yunanistan ve 14 Haziran'da da ev sahibi İtalya ile karşılaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenen IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Çekya ile karşılaşan ay-yıldızlılar, müsabakanın ilk yarısını 3-0 önde kapattı.
Millilerde Hasan Satay 6 gole imza atarken, diğer goller Celal Çoban, Recep Aydeniz ve Emre Aslan'dan geldi.
Turnuvada A Grubu'nda yer alan milliler, 17 Haziran tarihine kadar sürecek olan organizasyonda, 12 Haziran'da Fransa, 13 Haziran'da Yunanistan ve 14 Haziran'da da ev sahibi İtalya ile karşılaşacak.
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