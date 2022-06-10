Sesi Görenler Milli Takımı'ndan Çekya'ya 9 gol

Türkiye Futbol Federasyonunun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği, Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, Çekya'yı 9-0 yendi.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenen IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Çekya ile karşılaşan ay-yıldızlılar, müsabakanın ilk yarısını 3-0 önde kapattı.



Millilerde Hasan Satay 6 gole imza atarken, diğer goller Celal Çoban, Recep Aydeniz ve Emre Aslan'dan geldi.



Turnuvada A Grubu'nda yer alan milliler, 17 Haziran tarihine kadar sürecek olan organizasyonda, 12 Haziran'da Fransa, 13 Haziran'da Yunanistan ve 14 Haziran'da da ev sahibi İtalya ile karşılaşacak.









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