  •  
    Galatasaray maçındaki o görüşmeyi anlattı!..
  •  
    "F.Bahçe'de oynarken çok zevk aldım ancak.."
  •  
    .. Ve Raul Meireles'ten Adriana Lima sürprizi!
  •  
    Oğuzhan'ın transferdeki YENİ sürpriz rotası belli!
  •  
    Atletico Madrid, gözünü Florya'nın kalbine dikti!

Servet Yardımcı'dan Futbol Zirvesi açıklaması!

TFF Birinci Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, FIFA Başkanı Infantino ve FIFA heyetine teşekkür etti.

Kaynak: AA
Servet Yardımcı'dan Futbol Zirvesi açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Şubat 2019 20:36
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Birinci Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, İstanbul'da gerçekleştirilen FIFA Futbol Zirvesi'nde futbolun bütün meselelerinin bütün açıklığıyla tartışıldığını belirtti.

Servet Yardımcı'nın zirvenin kapanış oturumundaki açıklamalarına, TFF'nin internet sitesinde yer verildi.

Başarılı bir FIFA Futbol Zirvesi geçirdiklerini aktaran Yardımcı, "Başta FIFA Başkanı Infantino olmak üzere tüm FIFA heyetine, bu organizasyonları bize güvenerek İstanbul'da gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum. Tüm katılımcı üye federasyonlar, toplantılarda anlamlı ve yapıcı tartışmalar yaptı. Futbolun bütün meseleleri tüm açıklığıyla tartışıldı." ifadelerini kullandı.

Zirveye katılan FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerinin güzel anılarla Türkiye'den ayrılacağına inandığını vurgulayan Servet Yardımcı, şunları kaydetti:

"Sizleri en kısa zamanda yeniden aramızda görmeyi temenni ediyorum. Güzel İstanbulumuzu, misafirperver insanımızı sizlere göstermiş olduk. Ayrıca Riva'da dün yaptığımız FIFA ve katılımcı ülke delegasyonlarının karma maçlarında hem Riva'yı sizlere tanıttık hem de beraber çok neşeli mini bir futbol turnuvası yaptık. Turnuvanın sonunda FIFA-TFF karma takımı şampiyon oldu, hepinize çok teşekkür ediyorum."

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için