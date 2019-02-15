Servet Yardımcı'dan Futbol Zirvesi açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Birinci Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesiİstanbul'da gerçekleştirilen FIFA Futbol Zirvesi'nde futbolun bütün meselelerinin bütün açıklığıyla tartışıldığını belirtti.Servet Yardımcı'nın zirvenin kapanış oturumundaki açıklamalarına, TFF'nin internet sitesinde yer verildi.Başarılı bir FIFA Futbol Zirvesi geçirdiklerini aktaran Yardımcı, "Başta FIFA Başkanı Infantino olmak üzere tüm FIFA heyetine, bu organizasyonları bize güvenerek İstanbul'da gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum. Tüm katılımcı üye federasyonlar, toplantılarda anlamlı ve yapıcı tartışmalar yaptı. Futbolun bütün meseleleri tüm açıklığıyla tartışıldı." ifadelerini kullandı.Zirveye katılan FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerinin güzel anılarla Türkiye'den ayrılacağına inandığını vurgulayan Servet Yardımcı, şunları kaydetti:"Sizleri en kısa zamanda yeniden aramızda görmeyi temenni ediyorum. Güzel İstanbulumuzu, misafirperver insanımızı sizlere göstermiş olduk. Ayrıca Riva'da dün yaptığımız FIFA ve katılımcı ülke delegasyonlarının karma maçlarında hem Riva'yı sizlere tanıttık hem de beraber çok neşeli mini bir futbol turnuvası yaptık. Turnuvanın sonunda FIFA-TFF karma takımı şampiyon oldu, hepinize çok teşekkür ediyorum."