Servet Yardımcı: 'Lider olarak Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, Karadağ ile oynayacağımız maç öncesinde TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.



Teknik direktör Stefan Kuntz'un doğru seçim olduğunu söyleyen Yardımcı, "Yazın bir düşüş sürecine girmiştik maalesef. Bu süreci teknik direktör değişikliğiyle önlemek istedik. Kuntz ile anlaştık. Kuntz, Türk futbolunu yakından takip eden bir isim. Her hocanın kendine has diyalog biçimi, yönetim tarzı oluşur. Hocamızın bizim için çok iyi olacağını düşündük. İsabetli karar verdiğimizi düşünüyoruz. Letonya maçından sonraki hava, kararımızın isabetli olduğunu gösteriyor. Yeni bir hava yakaladık. İnşallah bu hava devam eder. Futbolun çok öngörülmez olması cuma günü ortaya çıktı. Bizim 1. olma ihtimalimiz var. Hedefimiz 1. olmak. Karadağ çok disiplinli, agresif, maçı bırakmayan bir takım. Hem Hollanda maçında hem de bizim maçta bunu gösterdiler. Yarınki maç zor olacak. Bizim takımımız kaliteli. İnşallah iyi sonuç alacağız." dedi.



Her şansı değerlendirmek istediklerini belirten TFF Başkan Vekili, "Bir düşüş süreci yaşıyorduk ve devam etti. Bu süreci önlemenin tek yolu teknik direktör değişikliğiydi. Futbol, acımasız olabiliyor. Kuntz'un iletişimi, yönetimi çok candan. Üst düzey bir isim. Ülkemizi çok seven birisi, bizden birisi. Bu süreci biz önledik. Oyuncularımız çok kaliteli, potansiyelleri çok yüksek. Heyecan verici bir grubumuz var. Katar'a gitmek istiyoruz. Her türlü şanslı kullanacağız. Seribaşı olmak önemli. Polonya, Galler ve İskoçya maçı belirleyecek. 1. olamazsak en kötü ihtimalle play-off'tan gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.





