Servet Yardımcı: "Hedefimiz 4'te 4 yapmak"

TFF Başkanı Servet Yardımcı A Milli Takım'ın Faroe Adaları galibiyeti ve Uluslar Ligi galibiyeti için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Servet Yardımcı: 'Hedefimiz 4'te 4 yapmak'
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05 Haziran 2022 15:49
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım'ın Faroe Adaları galibiyeti ve Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmaları için konuşan Yardımcı, "İyi bir başlangıç yaptık. 4 maçı da almak istiyoruz. Yeni bir jenerasyon var, iyi yoldayız. İyi hazırlanıyorlar, kamp süresi başarılı geçiyor. 4 maçı kazanıp, Avrupa Şampiyonası Elemeleri için iyi bir hale gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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