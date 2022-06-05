Servet Yardımcı: 'Hedefimiz 4'te 4 yapmak'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.



A Milli Takım'ın Faroe Adaları galibiyeti ve Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmaları için konuşan Yardımcı, "İyi bir başlangıç yaptık. 4 maçı da almak istiyoruz. Yeni bir jenerasyon var, iyi yoldayız. İyi hazırlanıyorlar, kamp süresi başarılı geçiyor. 4 maçı kazanıp, Avrupa Şampiyonası Elemeleri için iyi bir hale gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.





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