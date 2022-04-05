Servet Yardımcı: "Geminin limana yanaşması gerekiyor"

Nihat Özdemir'in istifasının ardından seçime kadar TFF başkanlığını yürütecek Servet Yardımcı ilk kez konuştu.

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Servet Yardımcı: 'Geminin limana yanaşması gerekiyor'
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05 Nisan 2022 15:40
Türkiye Futbol Federasyonu'nda Nihat Özdemir'in ardından Haziran'daki seçime kadar başkanlık görevini yürütecek Servet Yardımcı açıklama yaptı.

Yardımcı, A Spor'a konuşurken, "Nihat Bey'den böyle bir karar beklemiyorduk. Çok üzüldük. Bir şekilde geminin limana yanaşması gerekiyor. Bayrağı en yukarıya taşımak için seçime kadar elimizden geleni yapacağız." sözlerini kullandı.

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