Servet Yardımcı: 'Geminin limana yanaşması gerekiyor'

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Nihat Özdemir'in ardından Haziran'daki seçime kadar başkanlık görevini yürütecek Servet Yardımcı açıklama yaptı.



Yardımcı, A Spor'a konuşurken, "Nihat Bey'den böyle bir karar beklemiyorduk. Çok üzüldük. Bir şekilde geminin limana yanaşması gerekiyor. Bayrağı en yukarıya taşımak için seçime kadar elimizden geleni yapacağız." sözlerini kullandı.





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