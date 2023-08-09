Servet Yardımcı, EURO 2032'ye ortak adaylığını değerlendirdi

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032 için ev sahipliğine ortak başvurusunun harika bir gelişme olduğunu belirtti.

Servet Yardımcı, Anadolu Ajansı'na yaptığı ziyarette, Türkiye ile İtalya'nın EURO 2032 ev sahipliği için ortak adaylık başvurusunu değerlendirdi.



Yardımcı, FIFA ve UEFA'da son yıllarda birçok büyük organizasyona ev sahipliği için ortak adaylık başvurusunun bir trende dönüştüğünü belirterek şöyle konuştu:



"Yeni Zelanda ve Avustralya FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı organize ediyor. EURO 2028 için Birleşik Krallık'ın adaylığı var, İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda ev sahipliği için başvurdu. 2026 Dünya Kupası, ülkelerin arasındaki mesafe çok uzun olmasına rağmen ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek. 2030 Dünya Kupası için Portekiz, İspanya ve Fas ortak adaylığa hazırlanıyor. Böyle bir trend var. Türkiye ve İtalya'nın ortak adaylığı da çok olumlu bir adım. Türkiye ve İtalya önemli futbol ülkeleri, iki ülkenin de büyük bir tarihi ve kültürel mirası var. Ama tabii altyapı ve tesisleşme açısından bizim çok iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Organizasyonel yeteneklerimiz, tesislerimiz muazzam, kesinlikle büyük bir turnuvayı hak ediyoruz. Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032'ye birlikte ev sahipliği çok doğru bir fikir. Bu süreçte hem futbol hem siyasi hem de birçok farklı alanda İtalya ile ilişkilerimizin ve iş birliklerimizin daha da pekişeceğine inanıyorum."



''TURNUVANIN EN ÖZEL ŞAMPİYONASI OLACAKTIR''



"EURO 2032'e ev sahipliği adaylığı için son başvuru tarihi geçen sene sonunda bitti. Bu nedenle EURO 2032 için Türkiye ve İtalya ortaklığından başka aday olmayacak." açıklamasında bulunan Servet Yardımcı, şu ifadeleri kullandı:



"EURO 2032 için İtalya ile yarışacaktık ancak ortak adaylık kararıyla çekişme ortadan kalktı. Bu iki ülke adına da çok olumlu bir gelişme. EURO 2032 için Türkiye ve İtalya 5'er şehir belirleyecek. Toplam 10 şehirde şampiyona düzenlenecek. Türkiye ve İtalya, Akdeniz çanağının en güzel iki ülkesi. Böyle bir iş birliğinin olması çok değerli. Avrupa futbolu için en güzel çözüm ortaya çıkacak. Türkiye ve İtalya'nın ev sahipliğindeki turnuva en güzel Avrupa Şampiyonası olacaktır. Harika bir organizasyon olacağına inanıyorum."



EURO 2028 ve EURO 2032 için ev sahipliği yapacak ülkelerin UEFA tarafından açıklanma süreci hakkında da konuşan Yardımcı şunları söyledi:



"İki ülkenin, UEFA'nın norm, kriter ve beklentilerini karşılayacak adaylık dosyalarını revize ederek ekim ayına kadar eksiksiz tamamlaması çok önemli. Çünkü bu dosyalar UEFA'da çok sıkı şekilde incelenir, ele alınır, uzun raporlar haline dönüştürülür ve yönetim kuruluna sunulur. Ardından da yönetim kurulunun oylamasıyla nihai karar verilir. Bu andan itibaren inşallah bir aksilik çıkmaz diye düşünüyorum. Son karar UEFA'nın ekim ayındaki toplantısında açıklanacaktır. Ekim ayındaki toplantıya kadar ev sahibi şehirleri belirlemesine gerek yok. Üç sene içerisinde açılış, kapanış, grup maçları ve finaller nerede oynanacak, bunlar netleşir."



"Sayın Cumhurbaşkanımızın bakış açısı ve desteği, Türkiye için büyük bir şans"



Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliğinin Türkiye için önemine de vurgu yapan Servet Yardımcı, "Böyle büyük turnuvalara ev sahipliği için aday olmak gerçekten kolay bir iş değil. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği çok değerli. Futbolu çok seven ve adeta futbola aşık bir Cumhurbaşkanımız var. Türk sporuna her zaman büyük destekleri olmaktadır. Bu tip büyük organizasyonlar için ülkelerdeki siyasi desteğin olması çok önemli. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın buradaki bakış açısı ve desteği, Türkiye için büyük bir şans. Cumhurbaşkanımızın, Türk futbolunda statların yapımında ve tesisleşmesinde dünyada eşi benzeri olmayan bir katkısı var. Bugün Anadolu'da nereye giderseniz gidin mükemmel statlar ve tesisler karşınıza çıkıyor. Ülkemiz, statları, tesisleri, modern altyapısı, havalimanları ve yollarıyla çok güçlü." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin bugüne kadar birçok önemli organizasyona ev sahipliği yaptığını ve deneyimi bulunduğunu hatırlatan Yardımcı, "İki Şampiyonlar Ligi finali, UEFA Avrupa Kupası finali, UEFA Süper Kupa finali, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yaptık. Türkiye'nin UEFA'daki lobisi oldukça iyi. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimlerini de son iki yılda İstanbul'da yaptık. İstanbul dünya futbolunun kalbi. UEFA için çok önemli. Diğer şehirlerimiz de çok önemli, EURO 2032 ile diğer şehirlerimizi de kültür, tarih ve mutfağıyla tanıtma fırsatını yakalayacağız. Bu şehirlerimizin de öne çıkması ülkemiz adına önemli." şeklinde konuştu.







