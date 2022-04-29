Servet Yardımcı'dan yayın ihalesi ve adaylık açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Servet Yardımcı, yayın ihalesi sürecinin kulüplerle istişare içinde yürütüldüğünü ve yakında olumlu haberler vereceklerini söyledi.



İstanbul'da cuma günü düzenlenecek Avrupa Ligler Birliği 39. Genel Kurulu öncesinde gala yemeği Hasköy'deki Rahmi Koç Müzesi'nde gerçekleştirildi.



Organizasyona genel kurula katılacak yabancı kulüp temsilcileri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Süper Lig kulüpleri başkanları, 1. Lig Kulüpler Birliği ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğinin temsilcileri katıldı.



TFF Başkanı Servet Yardımcı yemek sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"LOBİ GÜCÜMÜZÜ ARTTIRMALIYIZ"



Türkiye'nin futbolda lobi gücünü artırması gerektiğini belirten Servet Yardımcı, "Türkiye, Avrupa'da lobisi güçlü bir ülke. Türk futbol ailesi olarak bu gücümüzü daha da artırmalıyız. Kulüpler Birliğini tebrik ediyorum. Avrupa Ligler Birliğinin genel kurulunu burada düzenliyorlar. Hem TFF hem de kulüpler olarak her yönetimde ve kurullarda daha fazla temsilciyle yer almalıyız. Türkiye çok önemli bir futbol ülkesi. Bizim Avrupa futboluna katacağımız önemli değerler var. İstanbul, çok önemli bir futbol şehri. Dünya futbolunun kalbinin attığı bir şehir. Geçen sene olduğu gibi bu sene ağustos ayında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi kura çekimleri İstanbul'da yapılacak. Bu etkinlikleri alarak kendimizi daha çok tanıtmalıyız. Lobi gücümüzü artırmalıyız." diye konuştu.



"NEGATİF SONUÇ BEKLEMİYORUM"



Finansal Fair-play konusunda sıkıntılar olduğunu aktaran Yardımcı, "Sadece Türk takımlarının değil Kovid-19'dan dolayı birçok kulüp büyük bir sıkıntı içinde. UEFA yeni kriterler getirdi. 2023'ten sonra bunlar devreye girecek. Bu geçiş sürecini birlik ve beraberlik içinde, samimi bir şekilde çalışacak aşarız. UEFA da bizim çektiğimiz sıkıntıları ve zorlukları biliyor, bizi anlayışla karşılıyor. Yeter ki samimi olarak kendimiz anlatalım. UEFA yönetiminde olduğum için en son Beşiktaş Kulübünün sunumunda yanlarındaydım. TFF olarak kulüplerimizin yanında olduğumuzu dile getirdik. Onlar da anlayışla karşıladı. Negatif bir sonuç beklemiyorum. Kulüplerimizin şu anda sıkıntısı yok ama orta ve uzun vadede daha profesyonel, birlik beraberlik içinde çalışma ortamı oluşturmamız lazım." ifadelerini kullandı.



"YAYIN İHALESİ OLUMLU İLERLİYOR"



Servet Yardımcı, futbolda devam eden yayın ihalesi süreciyle ilgili soru üzerine, "İstişare halindeyiz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Olumlu ilerliyor. Tüm futbolseverlerin merak ettiği soru bu. En kısa zamanda bu merakı gidermek için çabalıyoruz. Yakın zamanda pozitif haberimizi almış olursunuz. Şu anda doğru yoldayız. İstişare ederek görüşmeleri yürütüyoruz." şeklinde görüş belirtti.



"SEÇİME SORUNSUZ GİTMEK İSTİYORUZ"



Yardımcı, TFF'nin içinde bulunduğu seçim sürecinde adının adaylık için geçtiğinin söylenmesi üzerine ise, "Nisan başında Nihat başkanımız ve bazı arkadaşlarımız istifa etti. Görevini devam ettiren arkadaşlarımızla emaneti teslim aldık. İki ay sonra yapılacak seçime TFF'yi sorunsuz, sükunet içinde ve sağ salim bir şekilde ulaştırmak istiyoruz. Bütün gayemiz ve çalışmalarımız bu yönde. Bu süreci kulüp başkanlarımızla yakın istişare içinde götürüyoruz. Türkiye futbol ailesine yakışan bir seçim ortamı yaratmak için çabalıyoruz." açıklamasını yaptı.



