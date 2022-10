Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşen A Milli Takım'ın EURO 2024'e katılma şansının çok yüksek olduğunu söyledi.



"TAKIMLAR ARASINDA FARK YOK"



Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından, sorularını yanıtlayan Servet Yardımcı, "Tabiri caizse bundan iyisi can sağlığı demek gerek. Dördüncü torbadan kuraya katıldık ve böyle bir kura çekildi. D Grubu'ndayız, diğer gruplar kadar zor bir grup da değil. Şansımızın çok yüksek olduğuna inanıyorum. Grupta tanıdığımız, bildiğimiz rakipler var. Hepsiyle daha önce oynadık ve hepsini yendik. Çok dengeli ve şansların eşit olduğu bir grup. Bazı gruplar gibi takımlar arasında büyük farklar yok. Güzel ve şanslı bir kura çektik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



"İŞİMİZİ CİDDİYE ALARAK HAZIRLANMAMIZ GEREK"



Yardımcı, "Hollanda-Fransa, İngiltere-İtalya gruplarına da düşme şansımız bulunuyordu. Kura çekiminde neler düşündünüz?" sorusuna, "Türk futbolunun saydığınız ülkeler ayarında olduğuna inanıyorum. Hepsiyle mücadele ettik, içeride dışarıda başarılı sonuçlar aldık. Gerçek yerimizin o seviyeler olduğuna inanıyorum. Tabii ki kurada da şanslı olmakta fayda var ama futbol bu. Zaman zaman güçlü rakiplere karşı daha iyi oynadığımız maçlar oldu. İşimizi ciddiye alarak turnuvaya iyi hazırlanmamız gerek." yanıtını verdi.



"GERÇEK YERİMİZ; ALMANYA, İNGİLTERE AYARINDA"



Servet Yardımcı, "TFF'deki yoğun bir dönemden sonra UEFA'daki görevlerinizi sürdürüyorsunuz. Artık biraz dışarıdan gözle Türk futbolunun durumunu nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:



"Ülkemiz büyük bir genç nüfusa sahip. Son 20 yılda ülkemiz birçok alanda muazzam gelişme sağladı. Fakat maalesef bunu futbolda yapamadık. Bunun da sorumlusu sadece federasyon veya futbolu yöneten kişiler olmamalı. El ele vermek, bütün paydaşların iş birliği içerisinde olması gerekiyor. Türk takımları bu sene Avrupa maçlarını çok ciddiye almaya başladı ve başarılı sonuçlar da geldi. İşi ciddiye aldığımızda, sorumluluk aldığımızda başarı da kendiliğinden gelmiş oluyor. Türkiye futbol ülkesi, daha iyi olmalıyız. Gerçek yerimiz Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya ayarında... Son dönemde şanssız sonuçlar aldık. Özellikle Faroe Adaları maçından sonra hepimiz üzüldük. Teknik ekip ve oyuncuların o maçtan büyük dersler çıkarması gerek. Sakatlarımız var dendi ama bu maçlar genç oyuncu kardeşlerimizin de kendilerini gösterme zamanıydı. Bence dersler çıkarılacaktır, teknik ekip ve TFF, milli takımımızı çok iyi şekilde hazırlayacak ve hayırlısıyla EURO 2024'e katılacağız."



"KUNTZ VE EKİBİ BÜYÜK DERSLER ÇIKARACAKTIR"



A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a yapılan eleştirileri de değerlendiren Yardımcı, şöyle konuştu:



"Bizim dönemimizde fazla eleştiri olmamıştı. B Ligi'nden C Ligi'ne düştükten sonra hedefimiz bir an önce tüm maçları kazanıp B Ligi'ne geri dönmekti. İlk 4 maçımızı gol yemeden kazanmıştık. Şanssız bir şekilde son iki maç oynandı. Stefan Kuntz ve ekibinin bu sonuçlardan sonra büyük dersler çıkartacağına inanıyorum. Bizim için iyi bir ders oldu. Toparlayacaklardır, düzeltilmeyecek bir durum yok. Seviyesi yüksek bir milli takımımız var. İyi olacaktır. Şampiyonaya katılacağız. Almanya bizim ikinci vatanımız, gurbetçi vatandaşlarımıza beraber burada kendimizi evimizde oynuyormuş gibi hissedeceğiz. Turnuvaya renk katacağız. Almanya'daki şampiyonada Türkiye'nin olması, Almanya ve Avrupa futbolu için arzulanan bir durum olacak."



UEFA'daki görevlendiren de bahseden Servet Yardımcı, şunları kaydetti:



"UEFA'da federasyonların bağlı bulunduğu komitenin başkanlığını yapıyorum. National Associations Committee'de başkanlık yapıyorum. Bu komite Avrupa futbolunun yanı sıra, konfederasyondaki ülkelere de her türlü eğitim, teknik anlamda futbolun ilerlemesi, pazarlama konularında o ülkelere yardım gibi konularda çok faal çalışan bir komite. Avrupa'daki federasyonlarda çıkan problemler bizim komiteye geliyor ve ele alınıyor. Faal bir şekilde etkinliklerimiz var hem Avrupa'da hem de diğer konfederasyonlardaki ülkelerde. Asya, Afrika, Güney Amerika'da... Oradaki faaliyetleri devam ettiriyoruz. Statlar ve Güvenlik Komitesi'nin de başkan vekiliyim. Avrupa'daki statların genel konumu, maçlardaki güvenliğin sağlanması gibi konular bizim komitede ele alınıyor. Federasyonda da olmadığım için zamanımı Avrupa futbolu ve bu komitelerdeki çalışmalara veriyorum. Yoğun bir şekilde çalışıyorum."





