Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Portekiz ile oynanacak mücadele öncesi TRT Spor'un sorularını yanıtladı.



Takıma güvendiklerini söyleyen Yardımcı, "Portekiz çok güçlü rakip ancak biz de çok güçlüyüz ki buralara geldik. Tek maçlı eliminasyonda her şey olabilir. Adımızdan söz ettirmek istiyorsak bu takımları yenmek zorundayız. Biz maça hazırız." dedi.



Türkiye'nin EURO 2028 ve 2032 turnuvalarına ev sahipliği yapmak üzere UEFA'ya başvuruda bulunması hakkında konuşan Yardımcı, "Türkiye, UEFA'nın çok önemli bir paydaşı. Özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılan stadyumlar takdire şayan. Türk insanının futbola olan aşkı, her bakımdan bir futbol ülkesi olmamız bizi bu tarz organizasyonlarda doğal aday yapıyor. Hem 20228 hem de 2032'ye adaylık başvurumuzu yaptık. Hayırlısı olsun. Adaylık süreci bugün itibarıyla resmileşti. Güçlü rakiplerimiz var ancak biz bu tarz bir organizasyonu düzenlemeyi hak ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Son olarak tekrar Portekiz maçı hakkında konuşan Yardımcı, "İnşallah futbol şansı yanımızda olur. Hem prestij açısından hem de moral açısından kazanmaya ihtiyacımız olan bir maç. Hayırlısı olsun." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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