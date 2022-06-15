Servet Yardımcı'dan A Milli Takım'a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Servet Yardımcı, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü maçında Litvanya'yı 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından soyunma odasına inerek futbolcuları tebrik etti.



TFF'den yapılan açıklamaya göre Yardımcı, futbolculara hitaben, "Sezon sonuna denk gelen bu kadar uzun bir kamp döneminde maçların firesiz geçilmesi çok önemliydi ve siz de bunu başardınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Siz bu milletin gururu ve onuru, ülkemizin moral kaynağısınız. Teknik direktörümüz Stefan Kuntz, yardımcısı Kenan hocamız ve tüm teknik ekibimiz çok iyi işler yapıyor. Bizler kendilerinden çok memnunuz." ifadelerini kullandı.



Tüm futbolcuların tatili hak ettiğini dile getiren Yardımcı, "Sevdiklerinizle sağlıklı, güzel ve huzurlu bir tatil geçirmenizi diliyorum. İnşallah vurduğunuz her top bundan sonra gol olur." diye konuştu.









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