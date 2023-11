Servet Çetin: 'Rüzgar bizim oyunumuzu etkiledi'

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 3-0 mağlup olan Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin, iyi oynamalarına karşın yakaladıkları pozisyonları değerlendiremeyerek yenildiklerini söyledi.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çetin, her hafta aynı şeyi söylediğinin altını çizdi.



Takımının iyi futbol ortaya koyduğunu vurgulayan Çetin, "İyi oynayıp pozisyona giriyoruz ama gol atamıyoruz. Ya berabere girip ya kaybediyoruz. Bugün de ilk yarıyı 3-0 önde kapatacakken 1-0 geride girdik. İkinci yarıda rakip rüzgarı arkasına almasına rağmen biz daha çok pozisyon bulduk ama yine gol atamadık. Rakip uzaktan bir şutla ikinci golü buldu. Sonrası da daha zor oldu. İyi oynarken golü bulamıyoruz. Atanamayana atıyorlar, böyle bir maç oldu." açıklamasında bulundu.



İlk yarının sonunda Güven Yalçın ile Caner Osmanpaşa arasında yaşanan pozisyonda Güven Yalçın'a kırmızı kart gösterilmesi gerektiğini söyleyen Çetin, "Hakem de gerekli işlemi yapmayınca bugün 3-0 net bir skor gibi duruyor. Maalesef mağlup olduk, üzgünüz." diye konuştu.



Taraftar tepkisiyle ilgili de konuşan Çetin, şöyle devam etti:



"Tepki her zaman var. İyi sonuç olmadığında tepki de olacak. Sıkıntı yok. Biz oyunu oynamaya çalışıyoruz. Bugün de hemen hemen her şeyi yaptık. Rakibin ilk yarıdaki tek şutunda geriye düştük. Oynamaya çalışıyoruz. Tek sıkıntımız girdiğimiz pozisyonları değerlendirememek. Ben hoca olarak buna çok bir şey yapamayacağım. Artık topu oyuncuların kaleye yuvarlaması lazım. En büyük sıkıntımız bu. Rüzgar da bizim oyunumuzu etkiledi. İkinci yarıda daha da etkiliydi. Buna rağmen oynamaya çalıştık. Hava biraz daha düzgün olsaydı ikinci yarıda daha farklı bir oyun sergileyebilirdik."





