Servet Çetin: 'Oyunumuzu skora yansıtamıyoruz'

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.



BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çetin, her iki takımın fazlaca bir şey yapmadığını belirterek, "Aslında bakacak olursak bizim daha net pozisyonlarımız vardı. Samuel Saiz'in kaçırmış olduğu bir iki tane kenardan getirdiğimiz toplar vardı. Ona rağmen ilk yarı dengede bir oyun vardı." dedi.



"TOPU KALEYE SOKAMADIK"



Karşılaşmanın ikinci yarısında tamamen üstün tarafın Sivasspor olduğunu dile getiren Çetin, "Rakibe baskımızı kurduk, pozisyonlara girmeye başladık. Rakibimiz sahasında risk almak zorunda kaldı, o arada golü bulamadık. Barrow'un sakatlanarak dışarıda olduğu anda gol ararken, gol yedik. Bütün hamleleri yaptık ama bir türlü topu kaleye sokamadık." diye konuştu.



Çetin, Kasımpaşa kalecisi Andreas Gianniotis'in çok iyi performans sergilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Gerçekten üzülüyoruz, pozisyona girmesek, kötü oynasak diyeceğiz rakip daha iyiydi. Ama maalesef pozisyonlara giriyoruz, iyi oynadığımız dönemlerde skora yansıtamıyoruz. Bu da bizi olumsuz yönde etkiliyor."



