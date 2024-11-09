Servet Çetin: 'Oyun üstünlüğü bizdeydi'

Amed SK teknik direktörü Servet Çetin, Keçiörengücü ile sahalarında 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından mücadeleyi değerlendirdi.



Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, "Bugün kazansak çok iyi olacaktı. Çünkü bütün oyun üstünlüğü bizdeydi." dedi.



Çetin, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Ankara Keçiörengücü'nün Diyarbakır Stadı'nda 0-0 berabere kaldığın maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımla ilk maçına çıktığını, çok kısa süre çalışma fırsatı bulduklarını söyledi.



Oyuncularını kutlayan Çetin, karşılaşmada oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu belirterek "Rakibin bir şutu dışında hemen hemen pozisyonu yoktu. Özellikle ikinci yarı yüzde 69 topla oynama oranı bizde, 17 şutumuz var, 18 kere ceza sahası içerisinde topla buluşmuşuz." diye konuştu.



Takımın zamanla çok daha iyi olacağını vurgulayan Çetin, şunları aktardı:



"Bugün kazansak çok iyi olacaktı. Çünkü bütün oyun üstünlüğü bizdeydi. Yeni çalıştık, oyuncu arkadaşlarımız adapte olma problemi yaşadı. Maçın başında 10-15 dakika rakipte biraz oynama isteği vardı ama sonra tüm hakimiyet bizdeydi. Bu futboldan sonra kazanamadığımız için üzgünüz. Ersun hocamız çok başarılı bir teknik direktör. Yeni geldik, takımın eksikliklerini tespit etmeye çalışıyoruz. Zor bir görev ama üstesinden geleceğimizi düşünüyorum."







