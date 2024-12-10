Servet Çetin: 'Artık öz güven yerine geliyor'

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Şanlıurfaspor'u 2-1 yenen Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Servet Çetin, "Güzel bir galibiyet oldu. Mutluyuz. Oyuncu arkadaşlarımı da tebrik ediyorum." dedi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çetin, zeminden dolayı istedikleri oyunu sergileyemediklerini söyledi.



Çok önemli ve zor bir maçtan 3 puan aldıklarını anlatan Çetin, şunları kaydetti:



"Özellikle içeride kaybettikten sonra bu maça iyi asılacaklardı. İyi savunma yapan dinamik oyunculara sahip bir takım. İleride hızlı oyuncuları var. Geçişi iyi yapan bir takımdı. Bütün önlemlerimizi hafta içi aldık. Sadece sahada dolayı oyun anlamında sıkıntı yaşıyoruz. Golü de bulduk. Maalesef ilk yarının sonlarına doğru talihsiz bir penaltıdan dolayı işimizi yine zora soktuk. İkinci yarı yine iyi başladık. Gol pozisyonları bulduk ve değerlendiremedik. Sonuç olarak 3 puan almasını bildik. Zamana ihtiyacımız var. Oyuncu arkadaşlarımın biraz güvenleri yerine gelmeye başladı. İnşallah 1-2 galibiyetten sonra, zeminimiz de düzgün olursa, çok daha iyi futbol oynayan bir ekip göreceksiniz. Kazanırız kazanmayız ama biz oyun oynamak istiyoruz. Bunu da oyuncu arkadaşlarıma her maçtan önce söylüyorum. Güzel bir galibiyet oldu. Mutluyuz. Oyuncu arkadaşlarımı da tebrik ediyorum."







