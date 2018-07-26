Sertan Yiğenoğlu: ''Eto, Jahovic benim için şans''

TECRÜBELİ İSİMLERLE AYNI TAKIMDA OLMAK ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Atiker Konyaspor'un genç futbolcusu Sertan Yiğenoğlu, tek düşüncesinin kendisine verilecek fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek olduğunu söyledi.Ali Turan, Serkan Kırıntılı, Uğur Demirok, Samuel Eto'o ve Adis Jahovic gibi önemli isimlerle aynı takımda yer almaktan dolayı gurur duyduğunu ifade eden Sertan Yiğenoğlu,dedi.Takımdaki tecrübeli isimlerle bir arada olmaktan dolayı kendini şanslı hissettiğini belirten, Sertan Yiğenoğlu,diye konuştu.Sertan Yiğenoğlu, öncelikle hedefinin Rıza Çalımbay'a kendisini göstererek, başarılı olup kadroda kalmak istediğini sözlerine ekledi.