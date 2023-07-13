Sertaç Şanlı: 'Taraftarlarımızla buluşmanın heyecanını yaşıyorum'

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın yeni oyuncusu Sertaç Şanlı, "Şampiyonluklar yaşamak hedefiyle yeri her zaman zirve olan Fenerbahçe Beko forması giyecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, son olarak İspanya ekibi Barcelona forması giyen pivot ile 2 yıllık anlaşmaya sağladı. Milli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açaklamada şu ifadeleri kullandı: "Şampiyonluklar yaşamak hedefiyle yeri her zaman zirve olan Fenerbahçe Beko forması giyecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bana gösterilen ilgiye teşekkür ediyor, taraftarlarımızla buluşmanın heyecanını yaşıyorum. Yakında görüşmek üzere" diye konuştu.



