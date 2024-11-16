Sertaç Şanlı: "Oyun planına sadık kaldık"

Fenerbahçe Beko oyuncusu Sertaç Şanlı deplasmanda Zalgiris Kaunas'ı 72-65 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Sertaç Şanlı: 'Oyun planına sadık kaldık'
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16 Kasım 2024 01:22
Fenerbahçe Beko oyuncusu Sertaç Şanlı konuk oldukları Zalgiris Kaunas'ı 72-65 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"NE YAPTIĞIMIZI UNUTTUK"

"Çok önemli bir galibiyet aldık. Zalgiris gibi kuvvetli bir takımı, özellikle de iç sahada bu mücadeleyi üst seviyeye çıkarabilen bir takımı burada, kendi evinde yenmek gerçekten çok önemli. İlk yarı çok iyi oynadık. Oyun planına sadık kaldık. Ancak üçüncü periyotta biraz daha yumuşak bir oyun oynadık, ne yaptığımızı unuttuk. O ritmi de tekrar yakalayana kadar maç kafa kafaya geldi ama çok şükür buradan galibiyetle çıkıyoruz. O yüzden mutluyuz."
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