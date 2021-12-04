Sertaç Şanlı: "Oynaması çok zor maçtı"

Sertaç Şanlı, Anadolu Efes'e karşı çıktığı ilk maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Sertaç Şanlı: 'Oynaması çok zor maçtı'
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04 Aralık 2021 01:59
Geçen sezon Anadolu Efes'te Euroleague şampiyonluğu yaşadıktan sonra Barcelona'ya giden ve eski takımına karşı yıldızlaşan bir performans sergileyen Sertaç Şanlı, karşılaşmanın ardından konuştu.

Sertaç Şanlı maçın ardından yaptığı açıklamada, "Benim için oynaması çok zor bir maçtı. Profesyonel olmak zorundaydım. İşimi yapmalıydım. Nasıl hissettiğimi bilmiyorum. Bunu anlatamam. Anadolu Efes'e karşı oynamak çok zordu. Hiçbir şey diyemiyorum." diye konuştu.

Milli oyuncu maçta iyi savunma yapmalarının daha önemli olduğunu belirterek, "Attığım üçlükler çok önemli değildi. Savunma yapmamız gerekiyordu. Savunma yaptık. Mücadele ettik. Bu şekilde kazandık. Benim ya da başkasının şutlarıyla kazanmadık, mücadeleyle kazandık." ifadelerini kullandı.


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