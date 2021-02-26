Sertaç Şanlı: 'Fenerbahçe harika bir takım'

Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu 106-74 mağlup ettiği maçın ardından Sertaç Şanlı açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe'yi yenmenin önemli olduğunu kaydeden Sertaç, "Bu galibiyetten dolayı harika hissediyorum. Fenerbahçe harika bir takım, üst üste 10 maç kazandılar. Burada onları yenmek istedik. Birbirimize yardımcı olduk. Maç boyunca da savunmada agresiftik. Bu şekilde kazandığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.