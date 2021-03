Sertaç Şanlı: 'CSKA'ya burada bir cevap verdik'

Anadolu Efes'in yıldızı Sertaç Şanlı, CSKA Moskova'yı 100-70 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.



İşte Sertaç Şanlı'nın sözleri:



"Bu maçtaki enerjiyi, Rusya'daki maçtan aldık. Orada iyi durumda değildik. Bir cevap vermemiz gerekiyordu, biz de bu şampiyonluğun adayıyız diye. Bu maçtan enerji alarak başladık. İyi defans yaptık. Maçın başında yüzdeli şut attık. Bu yaptığımız defanstan kaynaklı. Ben de beklemiyordum böyle bir farkı. Her dakika, her saniye üstüne koya koya gittik. Böyle oldu."



"BİZ DEFANS TAKIMIYIZ"



"100 sayı atıyoruz. Herkes hücum takımı diyor ama defansta CSKA'yı 70'te tutuyoruz. O anki hücuma, aksiyona göre hareket ediyoruz. Yeri geliyor defansta agresif, yeri geliyor hücumda agresif oluyoruz. Rodrigue, CSKA'nın geldiği ilk hücumda topu çalıp turnike attı. CSKA'ya farklı hazırlandık elbette ama maç maç, an an, pozisyon pozisyon aksiyon değişiyor."



"BİZ BURADA BİR CEVAP VERDİK"



"Rusya'daki maç, herkesin kafasındaydı. Orada belli bir farka ulaştıktan sonra oynamayı bırakmadılar. Bizi direkt rakipleri olarak görüyorlar. Biz, 'Bunları burada kıralım' dediler, bunu sahada gördük. Bu herkesin kafasındaydı. Maçtan önce bu konuşulmadı, bizi Rusya'da dağıttılar, yendiler falan denmedi. Ancak, bu hissiyatı alıyordun. Herkesin kafasında bu vardı, bir cevap verme vardı. Kimse söylemedi ama herkes birbirinin yüzünden bunu anlıyordu."



"ERGİN AĞABEY BANA GÜVENİYOR"



"Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Pozisyon öyle geldi. Bitirici pozisyonda oluyorum. Bugün öyle gelişti ve 3 asist yaptım. Simon birkaç kolay turnike buldu paslarımla. Elimden geleni yapıyorum ve sağolsun Ergin Ağabey bana çok güveniyor."