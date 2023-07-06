Sertaç Şanlı, Barcelona'dan ayrıldı

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, Barcelona'dan ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sertaç Şanlı, Barcelona'dan ayrıldı
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06 Temmuz 2023 16:20
Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, İspanya 1. Basketbol Ligi (ACB) ekibi Barcelona'dan ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki pivotun sözleşmesinin 30 Haziran'da sona erdiği ve takımdan ayrıldığı kaydedildi.

Anadolu Efes'ten iki yıl önce Barcelona'ya transfer olan Sertaç Şanlı, tüm kulvarlarda 148 maça çıktı.

Milli basketbolcu, geçen sezon Barcelona ile lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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