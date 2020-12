Sertaç Komsuoğlu: 'Türkiye Ligi'nde şampiyon olacağız!'

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında oynanan Frutti Extra Bursaspor maçının ardından Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarla bulundu.



Sertaç Komsuoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:



"Esasında bugünkü maçın büyük bir önemi var bizim için. Kimle oynadığımızdan dolayı değil, nasıl oynadığımızla alakalı bu önem. Geçtiğimiz hafta EuroLeague'de Litvanya'daki maçımızdan sonra takım kendi içinde gelinen noktayı çok ciddi anlamda değerlendirme fırsatı buldu. Zaten ben o maç sonrası gördüğüm tablodan artık bir şeylerin değişeceğini anlamıştım. Bugün bunun bir anlamda ilk sinyallerini görmüş olduk. Takım bugün maça çok inandı. Oynayanlar ve benchteki arkadaşlar tek yürek bir şekilde mücadele ettiler. Ama tabii Fenerbahçe taraftarı her zaman bunu söylüyor; biz bu sene Türkiye Ligi'nde şampiyon olacağız diyoruz ama doğal olarak taraftarımız her zaman EuroLeague'de ilk 8, Final Four, hatta şampiyonluklarla mutlu olacağını her ortamda ifade ediyorlar. O zaman bizim de EuroLeague'de artık bir çıkışa geçmek için start vermemiz gerekiyor. Çünkü her maçtan sonra hala şansımız var demek yerine artık o şansımızın olduğunu taraftarlarımıza, camiamıza göstermemiz gerekiyor. Bu anlamda çarşamba günü Olympiacos'la çok önemli bir maç oynayacağız. İnşallah ilk defa mevcut kadromuzun tamamı bu maçta sahada olacak. Yeni transferlerimiz Alex, Guduric Tabii Guduric daha önce de bizimleydi ama 2 yıl sonra tekrar taraftarlarımızla en azından burada olmasa bile ekranda buluşma fırsatını yakalayacak. Vesely o maçta aramızda olacak. Bu nedenle takımımızı ilk defa tam kadro görme şansını yakalayacağız.



Olympiacos maçı bizim için çok önemli. O maçla artık çıkışa başlamak istiyoruz. Daha önce televizyon programında da söyledim; maçları kaybedebilirsiniz ama Fenerbahçe taraftarı şunu ister; her zaman Fenerbahçemiz savaşmalıdır. Sahada terinin son damlasına kadar savaşmalıdır. Bizim beklentimiz bu. Bu doğrultuda artık oyuncularımızın da bu işin ne kadar ciddi bir aşamaya geldiğini bildiklerini gözlemliyoruz, kendi aralarındaki diyaloglara bakıyoruz. Biz zaten kampta gibiyiz, sürekli onlarla beraberiz. İnşallah önümüzdeki günlerde de çok daha iyi, karakterlerini gösterecekleri şekilde mücadele edeceklerinden eminim.



Geçtiğimiz hafta yine televizyon programında Fenerbahçe'nin önümüzdeki yıllar için çok önemli yapılanma içinde olduğunu söyledik. Bunu bir kez daha vurgulamak istiyorum; hakikaten taraftarlarımız şunu görecekler; gerek Türkiye'de gerek yurt dışında çok önemli isimler Fenerbahçe'nin yeni yapılanmasında, yeni hedeflerine doğru koşmasında ailemize katılacaklar. O nedenle taraftarımız rahat olsun. Rahat olsunlar derken eleştirilerini son hızla yapmaya devam etsinler çünkü biz bu eleştirilerden çok ciddi dersler alıyoruz ve inşallah en azından artık dünya için bu kötü yılı iyi kapatacağımıza inanıyorum ve inşallah gelecek yıl da artık taraftarlarımızın tekrar mutlu olacağı bir yıl vaat ediyorum. Ama bu vaadi tabii bizler edebiliriz ama esas bunu gerçekleştirecek olanlar sahaya karakterlerini koyacak, sahada savaşacak oyuncularımız. Onların da artık bu konunun ciddiyetinin farkında olduğuna inanıyorum.



Fenerbahçe Beko'yla çok sayıda ismin anılması doğaldır çünkü birincisi, bu sene geldiğimiz noktada maalesef ki Fenerbahçe Beko her zamanki görmek istediğimiz yerde değil. Ama ilginçtir bu sıralamaya baktığınızda da tüm takımlar sadece 1-2 galibiyet fark var. Yani istediğimiz yere gelebilmemiz çok da zor değil. Fenerbahçe Beko için her zaman bu tip konular gündeme gelecektir. Biz hep şunu söylüyoruz; 'Geleceğe yatırım yapıyoruz.' Bu şu anlama gelmeli; bizim Fenerbahçe Beko'ya gelecek yıllarda da oynayabilecek, Fenerbahçe Beko'ya katma değer yaratacak kadroya artı değer katacak kişilere her zaman ilgimiz vardır. Özellikle burada genç isimler diyorum çünkü bu bir süreç. Biz bazı hedefler koymuştuk buna da tabii taraftarımıza her yerde haklı olduklarını söylüyorum. Biz 2023 yılında hedefimiz var dedik, bu 2022 yılında hedefimiz yok demek değil. Bunu derken şunu kastediyoruz; önümüzdeki yıllara göre oyuncu yatırımları yapacağız. Önümüzdeki yılların takımını gerek yerli gerek yabancı oyuncular olarak, yani bugünü kurtaralım, 6 aylık strateji izleyelim diye değil. Ben orada 2023 hedefi söylemişim. Zaten EuroLeague'de görüyorsunuz, maçları seyrediyorsunuz. Bu yıl belki pandeminin etkisi belki salonların boş olmasının etkisiyle herkes herkesi yenebiliyor, çok sürpriz sonuçlar çıkabiliyor. Namağlup ligi bitirebilir denen takımlar şu anda 4-5 yenilgiye geldiler. Bunların hiçbiri bizim bulunduğumuz noktanın izahı değil. Biz Fenerbahçe Beko'yuz o zaman Fenerbahçe Beko gibi davranmak zorundayız. İnşallah 2021 yılına hızlı başlayacağız ama önce 2020 yılını hızlı kapatmamız lazım. Çok önemli 3 maça çıkacağız biz bu sene.



Biz bu sezon Öncelikle Türkiye Ligi'nde şampiyon olacağız ve EuroLeague'de de önce ilk 8'i zorlayacağız sonra gidebileceğimiz her yere gideceğiz. İnşallah sezon sonunda taraftarımızı mutlu eden bir tabloyla yılı tamamlayacağız."