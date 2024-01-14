Sertaç Komsuoğlu: 'Tek vücut olma zamanı! Her maç final'

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK'a konuk oldu. Sarı lacivertli takım mücadeleyi 1-0 kazandı.
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe SK Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, flaş bir paylaşım yaptı.
Komsuoğlu yaptığı paylaşımda, "Tek vücut olma zamanı. Her maç final." açıklamalarını yaptı.
Sarı lacivertli takımın taraftarları, Komsuoğlu'nun bu paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni gönderdi.
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe SK Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, flaş bir paylaşım yaptı.
Komsuoğlu yaptığı paylaşımda, "Tek vücut olma zamanı. Her maç final." açıklamalarını yaptı.
Sarı lacivertli takımın taraftarları, Komsuoğlu'nun bu paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni gönderdi.