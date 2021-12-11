Sertaç Komsuoğlu: 'Galatasaray maçları bizim için çok değerli'

Fenerbahçe'de basketbol takımından sorumlu yönetici Sertaç Komsuoğlu, Galatasaray Nef'i 86-76 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Galatasaray maçlarının önemine dikkat çeken Komsuoğlu, "Bizim için Galatasaray maçı her zaman çok değerlidir. Önemli bir derbidir. Burada, Galatasaray'ın sahasında kazandığımız için mutluyuz. Çok yorgunuz çünkü oyuncularımız perşembe akşamı Zenit maçını oynadıktan sonra sabaha doğru Türkiye'de oldular. Dün hafif bir idman yapıldı ve bugün maça çıktık. Salı günü Maccabi, perşembe günü Baskonia ile çok önemli iki EuroLeague maçı oynayacağız. Bu sene EuroLeague'de ilk defa üst üste iki galibiyet aldık. Monaco ve Zenit galibiyetleri. İnşallah bu hafta iki maçı da taraftarlarımızın desteği ve inancı ile kazanarak, EuroLeague'de de Fenerbahçe Beko'nun olması gereken yerlere doğru çıkacağına inanıyoruz. Zor bir hafta. Taraftarlarımızı maça bekliyoruz. İnşallah taraftarlarımıza güzel bir hafta yaşatacağız." dedi.





İLGİLİ VİDEO