Sertaç Komsuoğlu: 'Fenerbahçe dünyanın en büyüğü'

Fenerbahçe yönetim kurulu üyelerinden Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Beko ve Fenerbahçe Futbol Takımı'nın aldığı galibiyetler sonrasında açıklamalarda bulundu.
İki takımın da henüz işinin bitmediğini söyleyen Sertaç Komsuoğlu, "Bir yandan futbol maçını bir yandan basketbol maçını seyrettik. Çok güzel bir gece. Gerek futbol gerek erkek basketbolda taraftarlarımızı çok mutlu ettik. İki tarafta da işler bitmedi. Haftaya futbolda rövanş, basketbolda Valencia ile iç sahada maçımız var. Kalan maçların hepsini kazanmak zorundayız ki playofflara saha avantajıyla girmemiz lazım. Haftaya aynı anda aynı gün gerek futbol gerek basketbol takımımızın maçı var. İki tarafın da taraftarımıza ihtiyacı var. İnanıyorum ki futbol stadımız ve basketbol salonumuz dolacaktır." ifadelerini kullandı.
"DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜ"
Fenerbahçe'nin dünydaki en büyük spor kulübü olduğunu söyleyen Sertaç Komsuoğlu, "Basketbol takımımız çok iyi mücadele verdi. Oyun kalitesi her geçen gün yükseliyor. Bu takım Türkiye Kupası'yla başladı kupalara. Başka kupalar da müzemize getirecekler inşallah. Kadın voleybolda, kadın basketbolda da takımlarımız mayıs ayında final four oynayacaklar. Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele verecekler. Hep söylüyoruz, Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübü. Buna yakışan, bunu kanıtlayan sonuçlar alıyoruz. İnşallah tüm branşlarda taraftarımızı mutlu edeceğiz." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"Haftaya Valencia ile çok önemli maç oynayacağız. Taraftarımız Ülker Salonu'na bekliyoruz."
İki takımın da henüz işinin bitmediğini söyleyen Sertaç Komsuoğlu, "Bir yandan futbol maçını bir yandan basketbol maçını seyrettik. Çok güzel bir gece. Gerek futbol gerek erkek basketbolda taraftarlarımızı çok mutlu ettik. İki tarafta da işler bitmedi. Haftaya futbolda rövanş, basketbolda Valencia ile iç sahada maçımız var. Kalan maçların hepsini kazanmak zorundayız ki playofflara saha avantajıyla girmemiz lazım. Haftaya aynı anda aynı gün gerek futbol gerek basketbol takımımızın maçı var. İki tarafın da taraftarımıza ihtiyacı var. İnanıyorum ki futbol stadımız ve basketbol salonumuz dolacaktır." ifadelerini kullandı.
"DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜ"
Fenerbahçe'nin dünydaki en büyük spor kulübü olduğunu söyleyen Sertaç Komsuoğlu, "Basketbol takımımız çok iyi mücadele verdi. Oyun kalitesi her geçen gün yükseliyor. Bu takım Türkiye Kupası'yla başladı kupalara. Başka kupalar da müzemize getirecekler inşallah. Kadın voleybolda, kadın basketbolda da takımlarımız mayıs ayında final four oynayacaklar. Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele verecekler. Hep söylüyoruz, Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübü. Buna yakışan, bunu kanıtlayan sonuçlar alıyoruz. İnşallah tüm branşlarda taraftarımızı mutlu edeceğiz." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"Haftaya Valencia ile çok önemli maç oynayacağız. Taraftarımız Ülker Salonu'na bekliyoruz."
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