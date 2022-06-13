Sertaç Komşuoğlu: 'Bu kupaya ihtiyacımız vardı'

ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'da basketboldan sorumlu yönetici Sertaç Komşuoğlu görüşlerini aktardı.



Komşuoğlu, "Bu güzel şampiyonluk için teknik heyete ve oyunculara teşekkür ederim. Çok zor bir sezondu. Taraftarımız hep yanımızda oldu. Daha yapacak çok şeyimiz var. Bu kupaya ihtiyacımız vardı. Bir teşekkür de başkanımıza ve yönetim kuruluna etmek istiyorum. Sezon boyunca bu takımın yanında oldular. " dedi.



Sarı-lacivertli idareci ayrıca, "Çok mutluyuz ama hiçbir şey bitmiyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında gerek EuroLeague'de gerek ligde iddialı olacağımızı düşünüyorum." sözlerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ