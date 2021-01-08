Sertaç Komsuoğlu: 'Böyle maçları kazanmak önemlidir'

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Kızılyıldız deplasmanında alınan galibiyeti değerlendirdi.



Kızılyıldız galibiyetinin takım olma yolunda oldukça önem arz ettiğini ifade eden Yönetici Sertaç Komsuoğlu, "Öncelikle bugün güzel galibiyetlere imza atan Futbol A Takımımız ile Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımlarımıza buradan selamlarımızı, sevgilerimizi ve tebriklerimizi gönderiyorum. Çünkü onların aldıkları galibiyetler bizleri maç öncesinde motive etti. Zor bir maç oldu, zor bir maçı kazandık. Ancak böyle maçları kazanmak takım olma yolunda, takım olarak hareket etme yolunda önemlidir. Bu anlamda bu maça çok önem vermemiz lazım. İnşallah bunların arkası gelir. Ocak ayı çok önemli ve ocak ayında yakalayacağımız performans bizim bu sezonki başarı grafiğimizi doğrudan etkileyecek. Bu hafta iki maçımız var; salı ve cuma günü. O maçları da alırsak çok daha güzel şeyler söyleyebiliriz. Şimdi önümüzdeki maça konsantre olacağız. Yarın buradan Ankara'ya uçuyoruz; OGM Ormanspor maçı var. Önce bu maçı geçeceğiz, sonra da salı günü Baskonia maçına hazır bir halde geçeceğimizi umuyoruz." dedi.



