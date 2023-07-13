Türk futbolunun ve İstanbul'un köklü kulüplerinden Sarıyer Spor Kulübü, 'Hedef Süper Lig' parolasıyla proje takımı oluyor. Güçlü bir oluşumla proje oluşturan Başkan adayı, İş ve Spor adamı Sertaç Güven "Sarıyer'i Süper Lig'e çıkaracağız" dedi.



1940 yılında kurulan, 13 yıl eski adıyla 1.lig, güncel adıyla Süper Lig'de mücadele eden, Rıdvan Dilmen ve Sercan Görgülü gibi sayısız yıldız futbolcular yetiştiren Sarıyer SK hafta sonu yeni kongresini gerçekleştirecek. Uzun bir dönemdir eski parlak günlerini arayan Sarıyer SK'da güçlü bir oluşum için kollar sıvanırken oluşuma liderlik eden başkan adayı Sertaç Güven, "Sarıyer sevdalıları olarak kulübümüze, değerimize sahip çıkmaya ve hakettiği yere getirmeye, Süper Lig'e çıkarmaya karar verdik. Bunu başaracak çok güçlü bir oluşum yaptık. Gerekli nitetikler bizde mevcut. Sarıyer aşkı, aidiyeti var. Spor yönetimi, tecrübesi var. Projeyi hayata geçirecek güç ve her türlü hazırlığımız var. Sarıyer'in maddi sorunu kalmayacağı gibi, güçlü kadro için gerekli bütçeyi de hazırladık. Takımı önce TFF 1'inci Lig'e sonra da Süper Lig'e yükseltecek projemiz hazır, iyi bir teknik ekip kuracağız ve bunları Sarıyerimiz'e sunmaya hazırız" diye konuştu.



Trabzonspor eski Başkan Yardımcısı Sertaç Güven, hem spor hem iş dünyasında güçlü işadamları ile yola çıkarken, Sarıyer için destek olacak bazı isimler şöyle: Serhan Çetinsaya, Taylan Işıldar, Mustafa Gür, Doruk Malhan, Sercan Akdağ, Birkan Göl, İrfan Aşçıoğlu ve Fırat Fidan.



