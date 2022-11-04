Serkan Zaimoğlu: 'Mağlubiyet için üzgünüz'

Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup olan Erzurumspor Teknik Sorumlusu Serkan Zaimoğlu, konuştu.



Serkan Zaimoğlu, Çaykur Rizepsor'un iyi bir ekip olduğunu ifade etti.



Zaimoğlu, kolay kaybetmeyen bir rakibe karşı oynadıklarına değinerek, şunları belirtti:



"Çaykur Rizepsor'un bu maça kadar 6 beraberlik, 3 galibiyet, 1 mağlubiyeti vardı. İyi oyuncuları var. Erken goller yiyerek konsantrasyon kaybı yaşadık. Kırılgan bir şekilde oyunu toparlayamadık. İkinci yarı reaksiyon verdik ve 1 gol bulduk ama olmadı. Kazanmamıza veya beraberliğe yetecek reaksiyonu gösteremedik. Mağlubiyet için üzgünüz. İnşallah en kısa sürede takımımızı toparlayıp bu sorunları aşacağız."



