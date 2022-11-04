Serkan Zaimoğlu: 'Mağlubiyet için üzgünüz'

Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup olan Erzurumspor Teknik Sorumlusu Serkan Zaimoğlu, konuştu.
Serkan Zaimoğlu, Çaykur Rizepsor'un iyi bir ekip olduğunu ifade etti.
Zaimoğlu, kolay kaybetmeyen bir rakibe karşı oynadıklarına değinerek, şunları belirtti:
"Çaykur Rizepsor'un bu maça kadar 6 beraberlik, 3 galibiyet, 1 mağlubiyeti vardı. İyi oyuncuları var. Erken goller yiyerek konsantrasyon kaybı yaşadık. Kırılgan bir şekilde oyunu toparlayamadık. İkinci yarı reaksiyon verdik ve 1 gol bulduk ama olmadı. Kazanmamıza veya beraberliğe yetecek reaksiyonu gösteremedik. Mağlubiyet için üzgünüz. İnşallah en kısa sürede takımımızı toparlayıp bu sorunları aşacağız."
Serkan Zaimoğlu, Çaykur Rizepsor'un iyi bir ekip olduğunu ifade etti.
Zaimoğlu, kolay kaybetmeyen bir rakibe karşı oynadıklarına değinerek, şunları belirtti:
"Çaykur Rizepsor'un bu maça kadar 6 beraberlik, 3 galibiyet, 1 mağlubiyeti vardı. İyi oyuncuları var. Erken goller yiyerek konsantrasyon kaybı yaşadık. Kırılgan bir şekilde oyunu toparlayamadık. İkinci yarı reaksiyon verdik ve 1 gol bulduk ama olmadı. Kazanmamıza veya beraberliğe yetecek reaksiyonu gösteremedik. Mağlubiyet için üzgünüz. İnşallah en kısa sürede takımımızı toparlayıp bu sorunları aşacağız."