Serkan Zaimoğlu: "Mağlubiyet için üzgünüz"

Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup olan Erzurumspor Teknik Sorumlusu Serkan Zaimoğlu, değerlendirmelerde bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Serkan Zaimoğlu: 'Mağlubiyet için üzgünüz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2022 22:54
Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup olan Erzurumspor Teknik Sorumlusu Serkan Zaimoğlu, konuştu.

Serkan Zaimoğlu, Çaykur Rizepsor'un iyi bir ekip olduğunu ifade etti.

Zaimoğlu, kolay kaybetmeyen bir rakibe karşı oynadıklarına değinerek, şunları belirtti:

"Çaykur Rizepsor'un bu maça kadar 6 beraberlik, 3 galibiyet, 1 mağlubiyeti vardı. İyi oyuncuları var. Erken goller yiyerek konsantrasyon kaybı yaşadık. Kırılgan bir şekilde oyunu toparlayamadık. İkinci yarı reaksiyon verdik ve 1 gol bulduk ama olmadı. Kazanmamıza veya beraberliğe yetecek reaksiyonu gösteremedik. Mağlubiyet için üzgünüz. İnşallah en kısa sürede takımımızı toparlayıp bu sorunları aşacağız."

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ