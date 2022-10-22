Serkan Zaimoğlu: 'Hakemler daha dikkatli olmalı'

Erzurumspor FK Teknik Sorumlusu Serkan Zaimoğlu, Altay ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



Serkan Zaimoğlu, iki takımın da zor bir süreçten geçtiğini, oyuncuların hafta içinde çalıştıklarını sahaya yansıtmaya çalıştığını söyledi.



İki takımı da gösterdiği performanstan dolayı tebrik eden Zaimoğlu, şöyle konuştu:



"İşimiz hakemler değil ama VAR'dan dönen bir pozisyon var, aynı pozisyonu Tuzlaspor maçında hakem bize vermişti. Hakemlerle çok işimizin olmasını istemiyoruz ama orada çok bariz bir penaltı var ve VAR'dan dönüyor. Hakemlerin biraz daha dikkatli olması lazım. İki büyük camiaya da yazık ancak kim hak ediyorsa hamleleri ona göre yapmaları lazım."





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