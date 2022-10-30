Serkan Zaimoğlu: 'Çok üzgünüz'

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'a 1-0 mağlup olan Erzurumspor FK'nin teknik sorumlusu Serkan Zaimoğlu, son saniye golüyle maçtan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.



Serkan Zaimoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin kontra atak oynayan bir takım olduğunu ancak çok fazla buna imkan vermediklerini ifade etti.



Maçta üstün oynayan taraf olduklarını anlatan Zaimoğlu, "Alanları kapatarak onlara çok fazla kontra atak imkanı vermedik. Baştan sona kadar da üstün oynayan taraf biz olduk. İlk yarıda Babel'in önemli bir pozisyonu var. Onun dışında net pozisyonları yok." dedi.



Zaimoğlu, hakemlerin iyi maç yönettiğini dile getirerek, "Son saniye golüyle mağlup olduğumuz için üzgünüz. Hakemler yenilmemize rağmen çok iyi maç yönettiler. Sadece uzatmalarda 1 dakika fazla oynattılar. İki takım da çok iyi mücadele etti. Ben oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Erzurumspor FK bu tür ortamları çok yaşadı. İnşallah buradan ayağa kalkarak takımı hak ettiği noktaya tekrar getireceğiz." diye konuştu.





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