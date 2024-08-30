Serkan Yıldırım, atletizmde finale kaldı

Milli atlet Serkan Yıldırım, Paris 2024'te 100 metre T12'de finale yükseldi. Final yarışı cumartesi günü TSİ 22.08'de koşulacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Serkan Yıldırım, atletizmde finale kaldı
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30 Ağustos 2024 13:20
Son güncelleme 30 Ağustos 2024 16:57
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler 100 metre T12 sınıfında milli sporcu Serkan Yıldırım, serisinde birinci olarak adını finale yazdırdı.

Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında erkekler 100 metre T12 sınıfında elemeler yapıldı.

Dünya Para Atletizm Federasyonunun (WPA) sınıflandırma durumunu inceleme altına alması kararına karşı Alman mahkemesinde itiraz ederek oyunlarda mücadele etme hakkını elde eden ve bugün yarışlara tekrardan dahil olan Serkan Yıldırım, başarılı bir eleme geçirdi.

Serisini 10.89'luk zamanıyla birinci bitiren Serkan, finale kaldı. Genel sıralamada da ikinci olan milli sporcunun final yarışı cumartesi günü TSİ 22.08'de koşulacak.

 
 
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