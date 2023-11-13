Serkan Özbalta: 'Zevkli bir karşılaşma oldu'

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta da göreve hafta başında başladığı takımla dört gün antrenman yapıp Kocaeli deplasmanına geldiğine değinerek, dört günün sonunda oyuncuların kendisini dinlediğini, odaklandıklarını ve sahada yapmak istediklerini harfiyen yerine getirdiklerini görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Kocaelispor karşısında yenilgiyi 'talihsizlik' olarak değerlendirdiğini dile getiren Özbalta, şu ifadeleri kullandı:



"Bazen böyle oluyor. Talihsizlik olabiliyor. Takım savunmasını da iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bizim açımızdan fena bir oyun olmadı. Bu kısa dilimde gelebilecek nokta açısından 'ileride bu takım bize neler verebilir, ne mesajlar verebilir' diye bir baktığımızda, bu takım gerçekten iyi şeyler yapacaktır."



Oyundan, mücadeleden memnun olduğunu aktaran Özbalta, sezon sonu hedefleri olduğunu, sezonu güzel bir noktada bitireceklerinin sinyalini Kocaelispor maçında aldıklarını kaydetti.



"Taraftar iyiydi. Zevkli bir karşılaşma oldu diye düşünüyorum." diye konuşan Özbalta, sözlerini şöyle tamamladı:



"Çünkü savunma yapmaya gelmedik buraya. Savunma yapmaya çalışan takım, bu seyircinin önünde kendi kalesinden pas yaparak çıkmaya çalışmaz. Her çıkışımızda da karşı kaleye gidebildik ve başarılı olabildik. Buraya gelen Çorumspor taraftarının desteğine devam etmesini istiyorum. İsterdik ki buradan en kötü bir puanla dönelim ama olmadı. İnşallah diğer haftalarda bunu telafi etmek istiyoruz."





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