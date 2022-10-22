Serkan Özbalta: 'VAR maçın önüne geçti, bizi üzdü'

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada mücadelenin VAR hakemini eleştirdi.



Karşılaşmaya iyi başladıklarını kaydeden Özbalta, şu görüşlerini aktardı:



"Öne geçtik. İkinci gol VAR'dan döndü. Yediğimiz gol ile skor 1-1 oldu. İkinci yarıda başka dizilişle sahaya çıkmak istedik. O farklılıktan tam verim almayı beklerken 10 kişi kalmamız bizi etkiledi. Penaltı pozisyonu kaçtı. Ele düşen bir top var. Çok pozisyon var. Bu kadar pozisyon oluyorsa, asla kasti değil ama burada zayıf bir yönetim vardır. Kendilerini geliştirmeleri gerektiğine inandığım bir yönetim vardı. Onlara bir sitemim var. Hem penaltı pozisyonu hem de kırmızı kart... VAR'da Mustafa Hoca, bu bizim için üçüncü oldu. Bize karşı değil ama bir yetersizlik var. Biraz hakem konuştum ama üzdü beni. Biraz maçın önüne geçtiler ve bizi üzdüler. Oyuncularıma mücadele ve oyun anlamında teşekkür ediyorum. Galibiyet almak istiyorduk. Sakaryaspor, deplasmanda da kazanabileceğinin sinyallerini verdi. Daha fazla çalışmamız gerektiğini gördük."





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