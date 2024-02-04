Serkan Özbalta: 'Planı kırmızı kart bozdu'

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, 0-0 biten Gençlerbirliği maçı sonrası Gençlerbirliği ile mücadele gücü yüksek bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.



Ferhat Yazgan'ın 58. dakikada kırmızı kart gördüğünü hatırlatan Özbalta, şunları kaydetti:



"Kazanma alışkanlığını devam ettirmek istiyorduk. Karşılaşma 11'e 11 devam etse belki farklı bir netice çıkabilirdi. Oyuncularımız, uzatmalarla beraber 37 dakikalık bölümde oyunu tutmasını, pas yapmasını bildiler. Pozisyon arayışımız da oldu. Maçı bitirmesini oyuncu arkadaşlarımız ve bizler bildik. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. İnandığımız bir şey var. Yukarıda bir bant var. Bodrum FK, Sakaryaspor, Göztepe ve Kocaelispor'un kazandığı bir haftaydı. Biz de bu hafta kazanmak istiyorduk. Kırmızı kart planlarımızı bozdu. Futbolun içinde bunlar var. Oyuncularımız sahada ayağa kalkmasını bildi. Bu yürüyüşümüzü devam ettirmek istiyoruz."



